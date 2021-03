C'est fait, on peut désormais acheter une Tesla en Bitcoin

Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ces derniers mois, sachez que les cryptomonnaies, ces monnaies virtuelles souvent associées à des projets décentralisés, ont explosé ces trois dernières années, notamment depuis le précédent crash du Bitcoin. La principale cryptomonnaie (plus de 50 % du marché des cryptomonnaies à elle seule) n'est pas qu'un outil numérique, c'est donc également un moyen de paiement.

Et les possibilités d'achat se multiplient à mesure que le temps passe. Désormais, il est possible d'acheter des Tesla en bitcoins, comme l'a confirmé le fondateur de la marque, Elon Musk, sur son compte personnel Twitter. Cela ne concerne pour le moment que les Américains. Le paiement en bitcoin sera déployé dans les autres marchés un peu plus tard dans l'année.

Le bitcoin reste toutefois un produit numérique extrêmement volatile. Et pourtant, malgré le risque de grosses pertes financières, Elon musk a également précisé que les bitcoins reçus pour le paiement de véhicules ne seront pas convertis en monnaies fiduciaires, mais bien conservés en bitcoins. Pour l'instant, la courbe ascendante de la monnaie donne raison à Tesla, mais en cas de crash, comme en 2017, ce pourrait être une grosse déconvenue.