Cabriolets d'occasion : pour vendre plus cher, c'est maintenant !

Le marché du découvrable, même s'il est en chute depuis des années (environ 0,4 % en 2020, contre 1,3 % en 2010), existe toujours. Sans surprise, presque en enfonçant des portes (des toits ?) ouvertes, il est plus ardu de vendre son cabriolet d'occasion en plein cœur de l'hiver, que les beaux jours venus. Car, avec le soleil, remontent à la surface les désirs de grand air des acheteurs. En gros, les courbes de vente des découvrables montrent clairement une chute dès le mois d'août et plus encore en septembre. Puis jusqu'en avril, c'est le calme plat, mais ça redécolle fort en mai jusqu'en juillet. Et ainsi de suite tous les ans.

C'est un peu moins vrai pour les Coupés/Cabriolets (CC), dont le toit en dur permet de traverser la mauvaise saison avec plus de facilité. Mais au contraire, c'est particulièrement sensible pour les cabriolets à capote en toile. Leur marché suit de près, en fin de compte, celui de la moto et du 2 roues en général, tributaires de la météo.

Des cotes 10 à 15 % plus élevées à partir de mai

Soyons francs, il n'est évidemment pas impossible au sens strict de vendre son cabrio à l'automne ou en hiver. Mais les acheteurs étant (beaucoup) plus rares, cela impose des mises à prix plus attractives, sous peine de voir son véhicule traîner des mois et des mois dans les colonnes des sites d'annonces. Concrètement, il n'est pas rare de devoir baisser le prix de 10 à 15 % sous la cote, pour espérer trouver preneur, sauf star des cabriolets (Mini cabrio, Beetle (ou Coccinelle) Cabriolet, Mercedes SLK, Porsche Boxster), qui perdront tout de même un peu de valeur.

Ce n'est pas anodin, sur un véhicule à 15 000 €, cela peut représenter jusqu'à 2 300 € de perte sèche, et jusqu'à 4/5 mois de temps perdu. Mais dès la fin du printemps, les acheteurs sortent du bois, tandis que dans le même temps, les vendeurs se font, eux, plus rares (ben oui, ils veulent en profiter, eux aussi, de ces rayons de soleil !).

La loi de l'offre et de la demande fonctionne alors à plein, et les prix remontent, mécaniquement. Aux portes de l'été, on peut même considérer que les prix deviennent carrément "fermes". Impossible de négocier quand le prix est situé à la bonne cote.

Peut-être enfonçons-nous des portes ouvertes, mais c'est la réalité du marché, encore aujourd'hui, même si le phénomène est moins marqué qu'il y a 15/20 ans, grâce justement aux Coupés/Cabriolets…

Résultat, pour perdre le moins de temps et d'énergie possible, et accessoirement le moins d'argent (un sou est un sou), il FAUT commencer à s'activer maintenant, sans quoi il sera trop tard.

Bien sûr, en théorie, la voiture aura perdu quelques mois de valeur par rapport à décembre dernier, mais "en pratique" dans la vraie vie, vous la vendrez plus cher ! Pas forcément au-dessus de la cote, mais en tout cas jamais en dessous… Et ne pas devoir baisser le prix, c'est quelque part gagner plus. Délicieusement paradoxal pour les vendeurs, qui ne peuvent que remercier la divine météo pour la motivation extrême qu'il donne aux acheteurs qui, eux, auraient dû s'y prendre en hiver (eh oui, pour eux c'est à la mauvaise saison qu'il faudrait acheter…).

