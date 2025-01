Cadillac à Retromobile, le grand écart entre le thermique décadent et l'électrique opulent

Dans l’imaginaire des voitures de rêve, on garde toujours une petite place pour les cabriolets gigantesques et opulents de l’Amérique de la fin des années 50, bardés de chromes et d’appendices extravagants. Personnellement, je n’oublierai d’ailleurs jamais ce petit tour au volant d’une Cadillac Eldorado Biarritz de 1959 à Cuba il y a quelques années, la voiture qui incarne le mieux selon moi la décadence magnifique de l’automobile américaine de cette décennie.

A l’occasion du salon Retromobile 2025, Cadillac ramènera un petit morceau de cette époque sacrée des grosses américaines de luxe de la fin des années 50 : « Cadillac exposera une Eldorado Série 62 de 1958, un véritable symbole des années 50 avec son design iconique, ses lignes élégantes et son caractère intemporel », a-t-il été annoncé.

Le Lyriq également présent

Alors que l’avenir de Cadillac en Europe passe désormais exclusivement par des modèles électriques, le constructeur apportera aussi le dernier SUV Lyriq. Deux opposés qui visent cependant le même objectif : offrir beaucoup de luxe et de confort. Pas sûr, évidemment, que ce Lyriq ne fasse autant rêver que les Eldorado de la fin des années 50…