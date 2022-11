Calendrier de l'avent : l'automobile se met en avant

C'est un curieux phénomène qui, en une vingtaine d'années, s'est imposé en France, à la manière d'Halloween. Mais si la fête horrifique a déboulé des États-Unis, le calendrier de l'Avent vient quant à lui d'Allemagne. Le business ne se souciant pas des frontières, et les affaires souffrant d'un creux en automne, les deux traditions américaines et germaniques ont débarqué dans l'hexagone avant les fêtes, tout comme le black friday. Et des super-promos du vendredi noir aux citrouilles terrifiantes en passant par les petites cases qui s'égrènent en attendant papa Noël : ça marche.

En plus, le marché des enfants et des calendriers en chocolat à 5 euros n'étant pas extensible, l’ensemble de ces fêtes, et surtout le calendrier, s’est attaqué à celui des adultes depuis près de cinq ans, et là encore, c’est une pure réussite, du moins d’un point de vue commercial. Alors, du calendrier orné de 24 petites bouteilles de bière à celui ou se cachent 24 petites fioles de parfum, il restait à se saisir d’un créneau : celui de l’auto.

Un calendrier tracteur ou Porsche Turbo

C’est désormais chose faite. Non pas au travers d’une véritable voiture livrée en kit, mais de miniatures à monter soi-même, près du feu, en découvrant la pièce du jour, cachée derrière son numéro. Il y en a pour tous les goûts, mais ils ont tous un point commun : ils sont beaucoup plus chers que les calendriers Kinder. L’un des plus abordables propose de monter, en 24 jours, un magnifique tracteur John Deere, vert comme il se doit. Il coûte 47,03 euros. Plus chère, plus rare aussi, la Porsche 911 Turbo de 1974 (au 1/43) coûte 64,95 euros. Le même éditeur propose également une Golf GTI 1 exactement au même tarif.

Tous ces modèles se montent sans outils et sans collage. Mais pour ceux qui souhaitent absolument bricoler, la marque d’outils KS Tools propose elle aussi son calendrier, à base de douilles et d’embouts. On attend celui des huiles Castrol et Motul avec leurs miniatures de W40.