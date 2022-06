Canicule: comment prendre soin de votre voiture

Si l’on en croit Mondial Assistance, la récente hausse des températures a provoqué une augmentation de 20 % des demandes d’assistance automobile dont une forte majorité due à des pannes.

Les véhicules les plus anciens, mais surtout les moins bien entretenus, sont les plus concernés. Votre voiture n’aime pas le froid mais elle aime encore moins les grosses chaleurs. Ainsi, lorsque vous stationnez en plein soleil, le pare-brise condense la chaleur et l’habitacle peut monter jusqu’à + de 60°C. Inutile de préciser que tout ce que vous avez laissé à l’intérieur risque le coup de chaud.

Pour ceux qui laissent garée leur voiture sur une voie privée, il est judicieux de positionner un pare-soleil à l'extérieur, sur le pare-brise. Cela réduira en effet le risque que celui-ci se déforme, augmentant ainsi la taille de petites fissures jusqu'ici pas forcément visibles.

Batterie. Certes, la croyance populaire veut que la batterie se décharge plus facilement l’hiver, mais c’est aussi le cas en été par de fortes chaleurs car la température sous le capot peut avoisiner également les 70°.

Faire effectuer un diagnostic de batterie avant de partir en vacances évite de tomber en panne sur l’autoroute, et les frais de remorquage qui l’accompagnent. Si le diagnostic indique des signes de faiblesse mieux vaut la changer.

Les voitures électriques aussi

Les batteries des voitures électriques sont sensibles à la chaleur. En outre, elles montent rapidement en température lorsque vous les chargez à forte puissance pour effectuer un trajet long à 130 km/h.

Les modèles haut de gamme sont équipés d’un système de refroidissement liquide qui vous évitera une perte de puissance, mais sur une Renault Zoé, une Volkswagen e-UP ou encore une Nissan Leaf le refroidissement se fait par ventilation forcée, plus économique qu’un refroidissement liquide mais aussi beaucoup moins efficace. Or, si le véhicule roule longtemps par des températures particulièrement élevées, les cellules des batteries peuvent être fortement dégradées.

A l'eau !

Faites le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, ou d’eau selon les cas, avant de partir. Outre le manque de liquide de refroidissement, la surchauffe peut provenir également d’une utilisation excessive de la climatisation poussée à son maximum alors que vous êtes coincés plusieurs heures dans les bouchons.

En période de canicule, surveillez le témoin de température du tableau de bord. Si le moteur surchauffe, l’aiguille va monter en flèche dans la zone rouge, sachant que la température normale doit se situer autour de 90°C et ne pas dépasser les 100°C.

Au-delà arrêtez-vous immédiatement avant qu’une fumée blanche ne sorte de sous le capot (signe de la mort du joint de culasse) et attendez que votre moteur refroidisse.

Une surchauffe au niveau du moteur peut se traduire par la rupture d’un joint de culasse, ou des risques d’auto-inflammation si vous avez la moindre petite fuite d’huile.

Enfin, attention à vos pneus. La chaleur peut favoriser l’éclatement d’un pneu si celui-ci est usé. Faites la pression des pneus à froid avant de partir, et vérifiez leur état.