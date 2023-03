Carburant à prix coûtant ce week-end chez Leclerc

Michel-Edouard Leclerc l’a annoncé ce matin au micro de France Info, un « effort de cinq à six centimes » sera réalisé pendant toute la durée du week-end. Le carburant à prix coûtant chez Leclerc n’est pas nouveau, mais il est la bienvenue en ce retour de vacances scolaires.

Ce coup de pouce intervient alors que les prix à la pompe restent élevés, malgré une tendance à la baisse observée depuis quelques semaines. En France, un litre de gazole est facturé en moyenne 1,81 €, et le Sans-plomb 95-E10 s’établit à 1,86 €. À noter d’ailleurs que la remise de Leclerc ne touche pas le fuel domestique et les stations d’autoroute. Au total, 696 stations afficheront le carburant à prix coûtant.

À l’antenne de France Info, Michel-Edouard Leclerc tacle TotalEnergies en déclarant : « Pourquoi attendre que le carburant atteigne 2 € pour vendre moins cher ? ». Suite à la pression du gouvernement français, le groupe français a décidé le 22 février de plafonner le prix du carburant à 1,99 € le litre, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Une campagne renouvelable

Sur la question d’un possible plafonnement, le patron de l’enseigne rétorque que « je ne produis pas le pétrole et je ne peux pas garantir aujourd’hui que je vais l’acheter dans de bonnes conditions dans 15 jours ». Il précise également que si « Total me garantit en tant qu’un de mes meilleurs clients qu’il va me faire cette ristourne, je m’engage à la restituer intégralement aux consommateurs ». Michel-Edouard Leclerc ne souhaite donc pas fixer de prix plafond, mais il indique que cette campagne de carburant à prix coûtant ne sera pas la seule.