Mondial de l'auto (2022) - Carlos Tavares réserve une (bonne) surprise à Emmanuel Macron

Au cours de sa tournée inaugurale du Mondial de l'automobile, le président de la République ne pouvait pas manquer le stand Peugeot, ou Carlos Tavares, dg de Stellantis, et John Elkann, l'ont accueilli. L'occasion pour le patron français du groupe, d'annoncer à Emmanuel Macron que 12 voitures à zéro émissions du groupe, "dont la 308 électrique, la 308 break et la nouvelle 408" seront fabriquées en France, et notamment sur le site de Mulhouse.

Quand est-ce que ces productions vont-elles démarrer ? "A brève échéance" a répondu Tavarès au président de la République qui a passé près d'une demi-heure sur le stand du Lion, observant les autos, et discutant avec les dirigeants de la marque, auxquels s'est joint Luc Chatel, président de la Plateforme automobile qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière.