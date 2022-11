Ce mercredi, les prix du carburant vont monter en France

Après une prolongation jusqu'au 15 novembre prochain à la suite des mouvements de grève ayant paralysé le réseau des stations-service du pays ces dernières semaines, la remise gouvernementale de 30 centimes par litre de carburant disparaîtra ce mercredi 16 novembre. Elle sera remplacée par une remise plus faible de 10 centimes par litre de carburant, qui durera jusqu'au 31 décembre 2022. Les prix à la pompe augmenteront donc sensiblement cette semaine, avant de bondir une nouvelle fois au 1er janvier 2023 après la disparition totale des aides. Chez Totalenergies, la remise de 20 centimes attirant tant d'automobilistes depuis le 1er septembre dans ses stations baissera à 10 centimes ce mercredi puis à 0 le 1er janvier 2023.

Et après ? Après, il y aura tout de même une aide gouvernementale mais elle ne concernera plus que les Français les moins aisés qui ont besoin de travailler avec leur voiture. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er janvier prochain et touchera « entre 11 et 12 millions de Français » d'après le porte-parole du gouvernement Olivier Veran qui s'exprimait hier sur le plateau de BFM TV.

Pour les travailleurs en voitures

Les conditions d'accès à cette nouvelle aide seront précisées ces prochaines semaines mais d'après le ministre du budget Gabriel Attal passé sur LCI ce matin, le nouveau coup de pouce ressemblera beaucoup aux aides ciblées préparées l'été dernier. Pour en bénéficier il faudra travailler, avoir une voiture et déclarer de faibles revenus.