Ce monstre chinois est un cousin de la Volkswagen Golf

Volkswagen a la folie des grandeurs en dehors de l'Europe. La marque allemande propose en effet une myriade de SUV et de grands engins fort habitables en Amérique et en Asie. Atlas Cross d'un côté, ID.6 fraîchement lancé de l'autre côté du globe, le géant de Wolfsburg vous dira qu'il s'adapte aux attentes des locaux.

Et en Chine, les attentes semblent être très portées sur les volumes d'habitacle. Après tout, ce n'est pas pour rien sur une grande partie des berlines allemandes sont déclinées en version "longue" pour la Chine, et seulement pour la Chine. L'espace aux jambes à l'arrière est un signe ostentatoire de réussite sociale pour les Chinois qui n'hésitent pas à déléguer la conduite à un chauffeur.

Aux côtés du Tayron ou encore de la Sagitar, voilà une nouveauté bien spacieuse : le Talagon. Fidèle à ses habitudes, Volkswagen a choisi un nom commençant par la lettre "T" pour son SUV. Un monstre de 5,12 mètres de long (la longueur d'une Mercedes Classe S) et de 2 mètres de large, qui ne se laisserait pas intimider par un Cadillac Escalade.

Mais le plus fort, c'est que ce Talagon repose sur la plateforme MQB de la Golf. Modulable, et étirable à l'infini, visiblement ! Le Talagon aura droit, en version haut de gamme, à un V6 2.5 suralimenté de 300 ch, relié aux quatre roues via la transmission 4Motion. Pas sûr que ce soit le genre d'engin éligible à l'immatriculation dans les grandes villes chinoises, qui font la chasse aux moteurs à combustion...