Ce n’est pas une Alpina ! Bovensiepen fait revivre la BMW Z4 avec son Spider

Techniquement, la Bmw Z4 de la génération G29 est une ancienne voiture. Lancée sur le marché en 2018 (et servant de base à la Toyota Supra également retirée récemment du marché), ce cabriolet à deux places a arrêté sa fabrication à l’usine en mars 2026. Et d’ailleurs, il n’y aurait même pas de remplaçante directe dans les plans de Bmw aux dernières nouvelles.

Mais cette BMW Z4 est de retour : elle ne s’appelle plus « BMW » mais Bovensiepen, du nom de la nouvelle marque de la famille éponyme à laquelle on doit toute l’histoire des Alpina (nom qu’elle ne peut plus utiliser depuis le rachat d’Alpina par BMW). Après la Zagato et la 05 GT que nous avons récemment essayées sur Caradisiac, Bovensiepen présente en effet la Spider qui n’est autre qu’une BMW Z4 au style légèrement modifié avec l’aide du designer Frank Stephenson (qui avait déjà travaillé sur la 05 GT).

429 chevaux et une très belle finition intérieure

La formule de base reste la même que pour la 05 GT et conserve aussi le même esprit qu’à l’époque des Alpina « fabriquées par la famille Bovensiepen » : outre des boucliers et jantes différents, la Bovensiepen Spider possède un habitacle aux finitions totalement refaites, une motorisation plus puissante et un châssis aux réglages spécifiques.

Elle possède le 6 cylindres en ligne 3,0 litres turbo de la Z4 M40i, mais avec 435 chevaux au lieu de 387 et 580 Nm de couple au lieu de 500 Nm. La voiture abat le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et peut atteindre 295 km/h en vitesse de pointe, à condition d’opter pour le Performance Package (sinon il y a une bride à 260 km/h).

115 500€ en Allemagne

Cette Bovensiepen Spider coûtera 115 500€ TTC en Allemagne, un prix en force hausse sachant que la Z4 M40i se négociait sous les 80 000€ en prix de base. C’est la première fois que Bovensiepen prend pour base un modèle qui n’appartient pas au catalogue BMW M et on imagine que dans ce cas précis, la marque à l’hélice a accepté de « céder » l’exploitation de cette voiture car elle ne pouvait plus la commercialiser elle-même en Europe à cause des normes. Rappelons que le fait de limiter la production d’une voiture neuve à moins de 100 exemplaires (99 dans le cas de cette Spider) permet de ne pas respecter toutes les normes (aides à la conduite, nouvelles surfaces de déformation crash-test etc.)