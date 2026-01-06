Avec un prix de base fixé à 260 168€ (avant le malus CO2 de 80 000€), le nouvel Aston Martin DBX S reste très légèrement moins cher qu’un Lamborghini Urus SE (263 700€), mais ce dernier se contente chez nous d’un malus masse de 19 430€. Le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, doté d’un V8 hybride rechargeable de 739 chevaux assez proche de celui du Lamborghini, demande lui 190 800€ avant options. Tous ces modèles sont largement moins élitistes que le Ferrari Purosangue, facturé 390 000€ avant options ! Du côté des modèles 100 % électriques, le nouveau Porsche Cayenne Turbo de 857 chevaux ne demande « que » 167 200€ avant options et le Lotus Eletre 900 Sport de 918 chevaux, 147 990€. Notez que dans la gamme du DBX, le 707 s'affiche exactement au même prix de base que le S. Il offre en revanche des packs de configuration différents et s'adressent à deux qui préfèrent un design un tout petit peu moins voyant.

A retenir : le compromis parfait chez les « super SUV » ?

Dans cette catégorie des SUV d’exception, personne ne peut lutter avec le Ferrari Purosangue en matière de pur plaisir de pilotage. Mais pour ceux qui recherchent vraiment une utilisation familiale dans ce genre d’engin, je pense que l’Aston Martin DBX S offre un compromis particulièrement bien dosé entre le plaisir mécanique, l’efficacité dynamique, le confort et surtout la praticité : l’Anglais possède un plus grand coffre que ses rivaux directs et des places arrière dignes d’une limousine. On peut débattre pendant des heures sur la pertinence de ce genre de véhicule mais techniquement, on parle ici d’une machine sacrément réussie. En revanche, pour vous dire s’il y a de vraies améliorations par rapport à un DBX 707, il faudra un essai plus complet et le comparer à l’autre version…

Prix Aston Martin DBX S : 260 168€ (malus écologique 2026 de 80 000€)

Caradisiac a aimé

Le caractère moteur

Le comportement dynamique intéressant

L’habitabilité généreuse

Caradisiac n’a pas aimé