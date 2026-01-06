Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue
5. La fiche technique de l'Aston Martin DBX S
Les chiffres clés
|Aston Martin Dbx 4.0 BITURBO V8 707
|Généralités
|Date de commercialisation
|21/09/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,03 m
|Largeur sans rétros
|1,99 m
|Hauteur
|1,68 m
|Empattement
|3,06 m
|Volume de coffre mini
|632 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 198 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Moteur
|8 cylindres , 32 soupapes
|Cylindrée
|3 982 cm3
|Puissance
|727 ch
|Couple
|900 Nm à 2 600 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|9
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|310 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3.3 s
|Volume du réservoir
|87 L
|Emissions de CO2
|323 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|80000
