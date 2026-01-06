Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Aston Martin Dbx

Essai

Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

2  

5. La fiche technique de l'Aston Martin DBX S

 

Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue

Les chiffres clés

Aston Martin Dbx 4.0 BITURBO V8 707
Généralités  
Date de commercialisation 21/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,03 m
Largeur sans rétros 1,99 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 3,06 m
Volume de coffre mini 632 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 198 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Moteur 8 cylindres , 32 soupapes
Cylindrée 3 982 cm3
Puissance 727 ch
Couple 900 Nm à 2 600 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 9
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 310 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.3 s
Volume du réservoir 87 L
Emissions de CO2 323 g/km (wltp)
Bonus malus max 80000
Page précédente

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Aston Martin Dbx

Aston Martin Dbx

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu