Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue
4. L'Aston Martin DBX S noté par rapport à ses concurrents
L'Aston Martin DBX S (727 chevaux, 260 168) s'évalue dans la catégorie des SUV sportifs d'exception qui compte notamment :
-Le Lamborghini Urus SE (800 chevaux, 263 700€).
-Le Ferrari Purosangue (725 chevaux, 390 000€).
-Le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (739 chevaux, 190 800€).
-Le Porsche Cayenne Turbo Electric (857 chevaux, 167 200€).
-Le Lotus Eletre 600 Sport (918 chevaux, 147 990€).
|Aston Martin DBX S
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|15,9 /20
