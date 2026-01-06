Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Aston Martin Dbx

Essai

Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

4. L'Aston Martin DBX S noté par rapport à ses concurrents

 

L'Aston Martin DBX S (727 chevaux, 260 168) s'évalue dans la catégorie des SUV sportifs d'exception qui compte notamment :

-Le Lamborghini Urus SE (800 chevaux, 263 700€).

-Le Ferrari Purosangue (725 chevaux, 390 000€).

-Le Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (739 chevaux, 190 800€).

-Le Porsche Cayenne Turbo Electric (857 chevaux, 167 200€).

-Le Lotus Eletre 600 Sport (918 chevaux, 147 990€).

Note globale : 15,9 /20
