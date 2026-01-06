Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue
2. Tout est personnalisable sur l’Aston Martin DBX S et ça a évidemment un prix
Comme chez Ferrari, Bentley ou Lamborghini, l’Aston Martin Dbx S se configure à la carte et on peut largement dépasser les 100 000€ d’options. Rien que pour le pack d’allègement, d’ailleurs, les roues de 23 pouces en magnésium se facturent plus de 17 000€ et le toit en carbone demande d’ajouter près de 6 000€. La facture pourra d’allonger dans de belles proportions si vous ajoutez une peinture sur-mesure Q et que vous allez très loin dans la personnalisation intérieure. Personnellement, j’ai trouvé des cuirs absolument magnifiques au configurateur de la marque !
Il faudra aussi payer cher pour le système sono Bowers & Wilkins de 1 600 Watts ou d’autres raffinements intérieurs. Rien de nouveau dans l’univers des voitures de luxe, hélas !
Le détail techno : le V8 Aston Martin le plus puissant
Le V8 4,0 litres biturbo d’Aston Martin, sourcé de chez Mercedes-AMG, se retrouve sous le capot de la Vantage, de la DB12 et du DBX. Celui du DBX S est dans sa configuration la plus puissante de toute la gamme, avec 727 chevaux et 900 Nm de couple. Il surclasse celui de la Vantage S et de la DB12, développant toutes les deux 680 chevaux. Et il n’est plus très loin du V12 biturbo de la Vanquish, revendiquant 835 chevaux et 1 000 Nm de couple. Rappelons que ce V8 d’Aston Martin a été profondément retravaillé depuis l’arrivée des DB12 et Vanquish. Sur le DBX S, il reprend pour la première fois les turbos de la Valhalla, elle-même équipée d’un autre V8 (celui de la Mercedes-AMG GT Black Series de l’ancienne génération).
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération