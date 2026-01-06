Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Aston Martin Dbx

Essai

Comme par hasard, le nouvel Aston Martin DBX S développe deux chevaux de plus que le Ferrari Purosangue

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

2  

2. Tout est personnalisable sur l’Aston Martin DBX S et ça a évidemment un prix

 

Voilà un DBX S configuré avant d’y ajouter des options.
Voilà un DBX S configuré avant d’y ajouter des options.

Comme chez Ferrari, Bentley ou Lamborghini, l’Aston Martin Dbx S se configure à la carte et on peut largement dépasser les 100 000€ d’options. Rien que pour le pack d’allègement, d’ailleurs, les roues de 23 pouces en magnésium se facturent plus de 17 000€ et le toit en carbone demande d’ajouter près de 6 000€. La facture pourra d’allonger dans de belles proportions si vous ajoutez une peinture sur-mesure Q et que vous allez très loin dans la personnalisation intérieure. Personnellement, j’ai trouvé des cuirs absolument magnifiques au configurateur de la marque !

Il faudra aussi payer cher pour le système sono Bowers & Wilkins de 1 600 Watts ou d’autres raffinements intérieurs. Rien de nouveau dans l’univers des voitures de luxe, hélas !

Le détail techno : le V8 Aston Martin le plus puissant

Le V8 4,0 litres biturbo d’Aston Martin, sourcé de chez Mercedes-AMG, se retrouve sous le capot de la Vantage, de la DB12 et du DBX. Celui du DBX S est dans sa configuration la plus puissante de toute la gamme, avec 727 chevaux et 900 Nm de couple. Il surclasse celui de la Vantage S et de la DB12, développant toutes les deux 680 chevaux. Et il n’est plus très loin du V12 biturbo de la Vanquish, revendiquant 835 chevaux et 1 000 Nm de couple. Rappelons que ce V8 d’Aston Martin a été profondément retravaillé depuis l’arrivée des DB12 et Vanquish. Sur le DBX S, il reprend pour la première fois les turbos de la Valhalla, elle-même équipée d’un autre V8 (celui de la Mercedes-AMG GT Black Series de l’ancienne génération).

Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Aston Martin Dbx

Aston Martin Dbx

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu