Comme chez Ferrari, Bentley ou Lamborghini, l’Aston Martin Dbx S se configure à la carte et on peut largement dépasser les 100 000€ d’options. Rien que pour le pack d’allègement, d’ailleurs, les roues de 23 pouces en magnésium se facturent plus de 17 000€ et le toit en carbone demande d’ajouter près de 6 000€. La facture pourra d’allonger dans de belles proportions si vous ajoutez une peinture sur-mesure Q et que vous allez très loin dans la personnalisation intérieure. Personnellement, j’ai trouvé des cuirs absolument magnifiques au configurateur de la marque !

Il faudra aussi payer cher pour le système sono Bowers & Wilkins de 1 600 Watts ou d’autres raffinements intérieurs. Rien de nouveau dans l’univers des voitures de luxe, hélas !