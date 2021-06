Ce qui change le 1er juillet 2021 pour les automobilistes

Bonus : baisse des montants

Dommage si vous avez trop tardé pour acheter un véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf ! À partir du 1er juillet, tous les montants du bonus baissent de 1 000 €. Ainsi, pour les voitures électriques de moins de 45 000 €, le bonus passe de 7 000 à 6 000 €. De 45 000 à 60 000 €, c'est 2 000 € au lieu de 3 000 €. Au-delà, il n'y a rien, sauf pour les utilitaires et modèles hydrogènes, avec aussi 2 000 € au lieu de 3 000 €.

Pour les modèles hybrides rechargeables, le bonus est divisé par deux, passant de 2 000 à 1 000 €. Il n'y a en revanche pas de changement pour les véhicules électriques d'occasion, qui conservent leur aide de 1 000 €.

À lire sur Caradisiac > Les nouveaux barèmes du bonus en détail

Prime à la casse : conditions durcies

Pour la prime à la casse, il n'y a heureusement pas de baisse des montants accordés, qui varient de 1 500 à 5 000 €. Mais c'est la liste des modèles qui peuvent en profiter qui se réduit fortement. Cette fois, tous les véhicules Crit'Air 2 seront exclus. Cela concerne tous les véhicules diesel, un tournant important dans le dispositif. La limite de CO2 est aussi abaissée pour les modèles neufs et d'occasion jusqu'à six mois, passant de 137 à 132 g/km avec la norme WLTP.

À lire sur Caradisiac > Les nouvelles règles de la prime à la casse en détail

Éthylotests : vente obligatoire dans les débits de boissons

À partir du 1er juillet, les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter (grandes surfaces, épiceries…) doivent obligatoirement proposer à la vente des éthylotests. Le gouvernement veut ainsi faciliter l'accès à ces derniers afin d'inciter les Français à davantage s'auto-tester avant de prendre la route. Les éthylotests seront placés près du rayon alcool ou au niveau de la caisse pour les magasins spécialisés.

ZFE : premières restrictions à Rouen

Au 1er juillet, la métropole Rouen Normandie devient une ZFE-m (zone à faibles émissions mobilité), avec une première étape de restrictions de circulation : l'accès sera impossible pour les poids lourds (PL) et véhicules utilitaires légers (VUL) avec les vignettes Crit'Air 4, 5 et non classés. Pour les VUL, cela concerne les modèles essence d'avant 1997 et les diesels d'avant 2001 (1er octobre 2001 et 1er octobre 2009 pour les PL). > Plus d'infos sur le site de la métropole Rouen Normandie.

Permis de conduire : un accord post-Brexit

Les autorités françaises et britanniques ont trouvé un accord relatif à la continuité de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Si le permis date d'avant le 1er janvier 2021, les titulaires d'un permis britannique habitant en France et les titulaires d'un permis français habitant au Royaume-Uni peuvent continuer à circuler avec leur permis d’origine en cours de validité. Il n'y a donc pas d'échange de permis à faire. En revanche, si le permis date de 2021, l'échange est obligatoire pour ceux qui souhaitent résider plus d'une année en France.