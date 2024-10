Ce véhicule minuscule badgé Ferrari n'impressionnera personne

L'entreprise anglaise Wild & Wacky Mobility bientôt en procès avec Ferrari ? C'est en tout cas ce que promettent les photos publiées sur la toile par la société spécialiste des véhicules de mobilité urbaine. La structure située outre-Manche en charge de distribuer les produits de Jinhua Ruidi Vehicle Industry Co devrait se méfier de son goût prononcé pour l'humour à base de logo Ferrari sur ses modèles insolites.

Car oui, le constructeur italien n'apprécie généralement pas du tout ce type de stratégie visant à utiliser son image pour vendre quelque chose ou faire le buzz. Il s'est d'ailleurs fait une spécialité de tracer tous les produits badgés Ferrari sans autorisation pour les saisir et les détruire. Une réponse systématique et largement médiatisée via des communiqués officiels pour décourager les personnes souhaitant tenter le coup.

Des risques juridiques pour faire le buzz

Un rapide coup d'œil sur le site de Wild & Wacky Mobility permet de constater que le véhicule est affiché avec une appellation de série limitée "Edition Ferrari". Une publication qui peut déjà coûter cher à la société vraisemblablement prête à tout pour faire parler d'elle.

Presque 10 000 euros l'engin

Le catalogue de Wild & Wacky Mobility propose le "Cabin Car Limited Edition Ferrari" à 7995 £. Cela représente au cours actuel l'équivalent de 9 696 euros. Une coquette somme pour un véhicule ayant une vitesse maximale de 16 km/h et une autonomie de 45 kilomètres.