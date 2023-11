Cela se précise pour la voiture électrique à 100 € par mois

Il se fait attendre ce leasing social, mais sera dévoilé d’ici la fin de l’année, si tout va bien. Jusqu’ici, on sait qu’il s’adressera aux 50 % des ménages français les plus modestes, c’est-à-dire les personnes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 14 000 €. Mais, d’après Les Échos, « les autres critères à l’étude, en fonction des territoires notamment et selon le type de profession pour les gros rouleurs, ont été écartés ». Pourtant, le cabinet de Christophe Béchut était plutôt favorable à la notion de territoire et notamment des ZFE-m (Zones à Faibles Émissions mobilité).

Il n’est donc pas question de privilégier les territoires soumis à ces ZFE. Ces derniers ne sont pas gravés dans le marbre puisque leur mise en place dépend du niveau de pollution dans l’air. De nombreuses agglomérations ont d’ailleurs décidé de reculer leur restriction. L’État ne souhaite pas complexifier leur méthode avec un critère qui peut évoluer à tout moment.

En réalité, c’est plutôt le choix de la simplicité qui semble avoir été retenu, un membre de l’exécutif résume le principe comme ceci : « Ce sera premier arrivé, premier servi ». Autre point, le type de profession ne fera pas partie non plus du dispositif. Il faut dire que l’idée de proposer une voiture électrique à 100 € par mois date de la campagne présidentielle du Président Macron. L’exécutif ne peut plus retarder son application, et encore moins reculer.

Pas de voitures chinoises

Pour Bruno Le Maire, il n’est pas question que ce leasing social puisse profiter aux voitures chinoises. D’ailleurs, le futur bonus écologique dévoilé le 15 décembre prochain ira aussi dans ce sens, celui d’exclure les modèles chinois de ces aides. Ainsi, les Dacia Spring et autres MG4 n’y auront pas droit, même si elles sont déjà proposées à la location sous les 100 € par mois. La Citroën e-C3, dont le prix de base est fixé à 23 300 € hors bonus, devrait en profiter pleinement. Elle sera même proposée dans une version encore plus abordable en 2025, au prix de 19 990 €. Au total, le gouvernement compte sur un volume de 15 000 à 20 000 voitures, ce qui paraît bien peu.