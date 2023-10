La Citroën ë-C3 devrait - aussi - enterrer les Peugeot 208 et Opel Corsa électriques

Il y a quelques jours, Caradisiac s’interrogeait sur le danger que représentait la nouvelle Citroën ë-C3 pour la Dacia Spring, voiture électrique la moins chère du marché, pour conclure sur le fait que la petite française avait tous les arguments pour envoyer à la retraite sa concurrente roumaine. Mais le « danger » est en réalité bien plus large.

Pour cet acteur important de l’industrie automobile, dont nous préservons l’anonymat, le constat est sans appel : la Citroën C3 électrique sera le pire cauchemar de ses cousines du groupe Stellantis, les Corsa et 208 électriques : « Bon courage aux vendeurs Opel et Peugeot, surtout maintenant que les concessions Stellantis sont voisines les unes des autres. Comment vendre des 208 électriques à plus de 30 000 € quand la concession Citroën d’à côté proposera une voiture rendant les mêmes services pour 10 000 € de moins ? »

Sauf à être viscéralement attaché à l’une des deux marques en question, difficile en effet de justifier le choix d’une e-208 face à une ë-C3 pour laquelle Citroën a mis au point une proposition redoutable.

La version de base, dans sa finition You, s’affiche en effet à 99 € par mois sur 36 mois et 30 000 km, avec un premier loyer de 9 500 €…qui peut être ramené à 0 € en cumulant le bonus écologique, 2 000 € d’offre constructeur, et 2500 € de prime à la conversion !

Et même dans le cas où l’on ne peut bénéficier de cette dernière, l’offre reste sacrément alléchante dans la mesure où l’on dispose d’une voiture bien dessinée, habitable, avec une batterie de 44 kWh assurant une autonomie de 320 km.

Pour qui cherche un véhicule destiné aux petits trajets et peut recharger à domicile, on ne voit guère de raison de choisir autre chose dans les mois qui viennent, surtout dans le contexte d’inflation du prix des carburants que l’on connaît.

La concurrence à prix serré est en effet inexistante, d’autant que la MG4, pour laquelle une offre à 99 € par mois sur 24 mois est actuellement disponible, n’est pas encore assurée de conserver son bonus l’an prochain.

Seules des voitures à moins de 25 000 € (voire moins de 20 000 €, à l’image de l’ë-C3 à petite batterie annoncée pour 2025) seront à même de faire décoller le marché, ce qu’a compris le groupe Volkswagen qui mitonne une ID.2 extrêmement prometteuse.

Quant à Renault, il s'apprête à dévoiler une 5, voulue plus haut de gamme et donc probablement (un peu) plus onéreuse que la Citroën...tout en préparant une offre low cost sur base de Dacia Sandero.

La bonne nouvelle, dans tout cela, est que l’offre de voitures électriques va enfin commencer à se démocratiser. Cela ne va certes pas assez vite, mais si l'on regarde le marché 5 ans en arrière, on réalise malgré tout que les choses avancent extrêmement rapidement.