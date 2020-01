CES 2020 : Aston Martin va dévoiler un rétroviseur central numérique

Aujourd'hui, les plus grosses avancées technologiques ne viennent plus systématiquement des marques haut de gamme. Nous l'avons vu récemment avec l'arrivée de rétroviseurs centraux d'un nouveau genre. En effet, il ne s'agit plus d'un simple mirroir mais d'un écran relié à une caméra positionnée à l'arrière du véhicule. Les deux gros avantages par rapport à la traditionnelle "glace" sont les suivants : un meilleur angle de vue et la possibilité de voir parfaitement, même lorsque l'on a un passager arrière au centre ou un objet qui obstruerait la vue du conducteur.

Aston Martin dévoilera justement son rétroviseur central numérique au CES de Las Vegas. Développé conjointement avec la société spécialisée Gentex, ce rétroviseur a la particularité de retranscrire plusieurs "images" : de l'arrière mais aussi des côtés, grâce à trois caméras placées à des endroits stratégiques.

Cette technologie n'est pas qu'une vitrine puisqu'elle sera utilisée sur des Aston Martin dans un futur proche. Des supercars telles que la Valkyrie pourront bénéficier de ce rétroviseur 2.0, très utile dans des véhicules où la visibilité arrière est nulle.

On imagine par ailleurs que ce genre de chose se démocratisera dans le futur chez les véhicules utilitaires.