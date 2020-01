CES 2020 : Jeep dévoilera ses hybrides rechargeables

Le CES de Las Vegas sera un rendez-vous important pour Jeep qui n'attend pas un salon automobile pour présenter ses hybrides rechargeables. C'est dire l'importance qu'a pu prendre le salon de la high-tech américain, où l'on découvre désormais des premières mondiales automobiles.

Cette première photo teaser dévoile justement le logo imaginé pour les hybrides chez Jeep. Les Compass, Cherokee et Wrangler arboreront le patronyme "4xe", puisque les hybrides rechargeables seront évidemment des quatre roues motrices, avec une bonne part d'électrification.

Pour le Compass, la motorisation est déjà connue : un quatre cylindres 1.3 associé à deux moteurs électriques sur le train arrière pour deux niveaux de puissance : 190 et 240 ch. Pour le Cherokee hybride et surtout le Wrangler, qui arrivera un peu plus tard, les motorisations ne sont pas encore connues, mais on imagine des blocs plus importants sur ces porte-drapeau de Jeep. Le Grand Cherokee aura également droit à sa variante hybride rechargeable, mais il faudra se montrer un peu plus patient.