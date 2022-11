Ces marques qui boostent le 100 % électrique dans les flottes

En France, à l'image du marché des particuliers, la progression des immatriculations de voitures neuves électriques dans les parcs d’entreprises est importante. Cela s’explique par plusieurs facteurs : les réglementations liées au verdissement, les avantages fiscaux, les bonus écologiques toujours en vigueur, l'évolution de l'offre de recharge, mais aussi la diversité de marques désormais à disposition de la clientèle.

En effet, d’après le Cabinet AAA Data, expert dans l’analyse des données automobiles, une vingtaine de constructeurs français et étrangers sont aujourd’hui investis sur ce segment qui a atteint une part de marché record en octobre (10,7%) en nombre de mises à la route au service des flottes. C'est quatre points de plus que l'an dernier à la même époque.

Les favorites des parcs

Parmi les marques leaders, et ce, quelle que soit la taille des entreprises (de moins de 50 à plus de 300 véhicules), on recense Peugeot, Tesla, Renault et Citroën, de même que Fiat, Volkswagen et Dacia, la dernière venue sur le champ du zéro émission.

Peugeot s’illustre entre autres avec son SUV e-2008 mais surtout avec sa citadine e-208. Celle-ci est l’actuelle numéro 1 des ventes dans les parcs de 50 à plus de 300 VP, et la 2 des ventes dans les parcs des TPE. Tesla se distingue également, avec sa berline Model 3 et son SUV Model Y (1er et 3e chez les TPE, mais aussi 7 et 8e au sein des grandes flottes).

Renault n’est pas en reste. La famille au losange place de fait plusieurs représentants au cœur de l’élite. Il y a notamment sa nouvelle Mégane-e, ainsi que sa citadine Zoé. Celle qui fut l’une des pionnières du secteur il y a 10 ans se positionne dans le top 5 provisoire 2022, toutes catégories d’entreprises confondues.

La 2e ligne, puis le peloton d’outsiders

Enfin, parmi les enseignes les plus vues, il y a Volkswagen avec ses ID.3 et ID.5, Fiat avec sa 500e, Citroën avec sa compacte ë-C4, et Dacia avec sa jeune Spring, qui se classe 8e dans les parcs possédant jusqu’à 300 véhicules, puis 12e chez les grands comptes.

Aujourd’hui en France, ce sont principalement toutes ces marques qui contribuent à booster les ventes de voitures zéro émission sur le marché professionnel. « Principalement » car il ne faut pas, en effet, occulter les autres constructeurs en forme sur ce créneau. A commencer par Hyundai, Kia, Skoda, Opel, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Ford ou Volvo.

Plus loin, certaines écuries s’affichent déjà comme de futurs outsiders sérieux en mode 100 % électrique. C’est le cas de l’Allemand Porsche, puis des Japonais Lexus, Mazda (MX-30) et Toyota (avec son BZ4X). Idem pour la firme chinoise MG Motor. Cette dernière, récemment débarquée en France, déploie déjà ses trois modèles fétiches (ZS, Marvel R et MG5) dans le top 40 chez les PME de moins de 300 véhicules.