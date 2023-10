Cette atroce Mazda 3 célèbre Halloween avant l'heure

Il arrive parfois que de longues heures en carrosserie ne garantissent pas un résultat convainquant. La preuve avec cette Mazda 3 berline tunée dont la présentation est aussi originale que discutable. Une voiture à vendre aux Philippines via la plateforme Facebook Marketplace.

La liste des éléments modifiés n'est pas bien compliquée à tenir en regardant les photos. La Japonaise reçoit un bouclier très étrange, des flancs habillés d'éléments en relief parcourant les portes avant et arrière, de bas de caisse plus généreux et d'un pare-chocs arrière sport doté d'un diffuseur factice. Enfin, une peinture orange rend l'ensemble encore plus voyant.

Bonne nouvelle : une Mazda 3 berline, et donc, pas MPS

Les clichés de l'habitacle et de la baie moteur dévoilent que cette Mazda 3 berline embarque un ordinaire bloc 1,6l essence couplé à une boîte automatique. Comprenez par là que cette auto ne tombera pas des chronos contrairement à la déclinaison MPS disponible à l'époque sur la carrosserie à hayon. Cette dernière, au look plutôt discret, délivre pour rappel sur ses roues avant équipées d'un autobloquant la bagatelle de 260 chevaux grâce à son bloc 2,3l turbocompressé. Une auto pas si diffusée. À choyer !