Cette BMW i7 Protection résiste aux bombes

Les personnes en charge d'occuper des postes sensibles pour leur sécurité pourront à présent signer pour une tricorps survoltée capable de faire face aux attaques les plus dangereuses. La BMW i7 Protection n'est autre que la version la plus adaptée pour faire de la Série 7 un véritable véhicule porte-drapeaux 100% électrique.

D'après la fiche technique, la BMW i7 Protection bénéficie d'un niveau de protection VR9. Cela veut dire que son blindage lui permet de résister aux tirs de gros calibre mais aussi aux bombes. La liste des éléments spécifiques comprend entre autres des pneus Michelin runflat permettant de rouler jusqu'à 75 km/h sans air, un système d'oxygénation de l'habitacle indépendant, des extincteurs automatiques, une transmission radio spécifique, des roues arrière directrices de série et des rideaux motorisés latéraux fortement opacifiés. BMW se félicite de ne pas réduire l'espace à bord et le confort de roulage malgré les présences de portes motorisées et vitres blindées. Enfin, les clients ou gouvernements intéressés pourront ajouter des porte-drapeaux sur les ailes ainsi que des éclairages sur le toit, les flancs, dans la calandre et derrière la vitre arrière.

Une i7 disponible uniquement en 544 chevaux

La BMW i7 Protection embarque le moteur électrique de 544 chevaux pour 745 Nm de couple déjà vu à bord de la BMW i7 xDrive60. Son intronisation se déroulera en bonne et due forme en septembre au salon de Munich avant la livraison des premiers exemplaires en décembre.