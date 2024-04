Les voitures de prestige offraient déjà il y a quelques années de nombreuses aides électroniques. Mais cela n'empêche pas le pire de se produire lorsqu'un conducteur optimiste ne tient pas compte des conditions difficiles. La preuve avec le clip insolite russe de ce coupé Mercedes CL63 AMG en perdition sous la pluie au point de devenir une véritable épave.

Les premières secondes montrent le grand coupé de luxe s'approcher d'un carrefour dont les voies sont séparées par un terre-plein central. L'abondance d'eau au sol ne démotive pas un automobiliste à se précipiter en fin de dépassement sur la file de droite avant de tenter de s'engager tout aussi rapidement dans l'intersection. Seulement voilà, son Allemande pèse plus de deux tonnes. Et taper les freins ne sera pas suffisant pour ralentir convenablement à l'approche du virage. Il est trop tard lorsque le conducteur décide de tenter le tout pour le tout en braquant son volant. Emportée par l'inertie de son poids sur une chaussée détrempée, la voiture poursuit effectivement sa route sur la même trajectoire en direction du trottoir. Le choc est violent. Le grand coupé décolle et part en tonneau.

Cette CL63 AMG en perdition rebondit sur un trottoir

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour rappel, la Mercedes CL63 AMG embarque un bloc V8 biturbo de 525 chevaux pour 642 Nm de couple. Un bloc avec beaucoup de coffre qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe bridée électroniquement de 250 km/h. Une auto qui malgré sa valeur à neuf à l'époque très élevée se trouve aujourd'hui sur LaCentrale bien en dessous des 50 000 euros.