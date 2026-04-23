Cette Mazda MX-5 se prend pour une Aston Martin de collection
Qui veut rouler en Mazda MX-5 déguisée en Aston Martin ? Une telle auto se trouve actuellement sur le site des enchères Bring a Trailer avec un bloc de 160 chevaux et une boîte automatique sous ses lignes surprenantes.
Transformer une voiture moderne en ancienne crédible incarne un sacré défi. Alors quand quelqu’un décide de greffer une carrosserie façon Aston Martin sur une Mazda MX-5 de 2007, le résultat mérite au moins un regard perplexe. Voici le véhicule en question disponible aux enchères quelques jours encore sur la plateforme Bring A Trailer.
Sous cette carrosserie aux airs de GT britannique d’époque se cache en réalité une MX-5 NC strictement d’origine avec un bloc 2,0l 160 chevaux, un couple modeste de 188 Nm et -cerise sur le pudding pour cette auto issue du marché américain- une boîte automatique à six rapports. Plus inquiétant, certains éléments favorables à la sécurité comme les arceaux, les appuie-tête ou encore l’airbag conducteur ont disparu en route. L’idée d’un projet de backdating est pourtant simple : mêler charme ancien et sérénité moderne. Ici, la moitié du cahier des charges s’est un peu perdue.
Un résultat étrange
Cette création unique est signée Jim Simpson via l’atelier Simpson Design. Il s’agit pour rappel d’un spécialiste des MX-5 transformées façon icônes des années 50 et 60. Et il faut reconnaître que le travail est propre. Les ajustements sont nets, la peinture soignée et les proportions globalement respectées. Cela dit, tout n’est pas parfait. L’avant hésite, l’arrière aussi, et l’ensemble donne une impression légèrement dérangeante.
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