Pourquoi la promesse de Mazda sur sa prochaine MX-5 paraît presque miraculeuse

La Mazda MX-5 actuelle fait presque figure d’extraterrestre dans le marché automobile contemporain. Alors que les voitures de sport abordables ont tendance à disparaître ou à devenir bien plus chères, la Japonaise reste au catalogue chez nous avec un tarif raisonnable : 33 550€ pour sa version 1,5 litre de 132 chevaux toujours disponible en stock d’après le site français de la marque.

Lancée sur le marché en 2015, la génération actuelle va s’éteindre très prochainement. Dans le contexte actuel, on craignait le pire au sujet de sa remplaçante alors que de nombreuses rumeurs se sont fait entendre depuis quelques années à ce sujet. Mais les dernières déclarations des responsables du projet ont de quoi réchauffer le cœur des puristes.

Une MX-5 de cinquième génération sous la tonne !

« Je peux vous dire que nous sommes en train de travailler sur une voiture qui pèsera moins d’une tonne sur la balance », vient de déclarer le chef du marketing et des ventes de Mazda Manabu Osuga aux journalistes australiens de GoAuto.

Le chiffre paraît presque hallucinant car la MX-5 actuelle avoue au moins 1 003 kg sur la balance dans sa forme la plus légère. La future MX-5 de cinquième génération serait ainsi encore plus légère que l’actuelle, malgré les contraintes réglementaires qui deviennent toujours plus drastiques !

Un moteur plus gros, aussi

Au sujet de ces normes, d’ailleurs, Manabu Osuga explique que la nécessité d’aller vers des moteurs respectant la norme « lambda one » (notamment dans la norme Euro7) aura inévitablement des conséquences sur le développement de cette prochaine MX-5. Respecter cette spécificité technique fera baisser la puissance du moteur : « afin de contrebalancer cette perte de puissance, nous avons défini la cylindrée du prochain moteur à 2,5 litres », précise-t-il. Là aussi c’est une surprise, car le 4 cylindres de la MX-5 ne dépasse pas 2,0 litres de cylindrée dans sa forme la plus puissante (produisant 184 chevaux). Et cela rend l’annonce sur la masse sous la tonne d’autant plus spectaculaire !

La future MX-5 ne sera donc pas hybride

De ce qu’on comprend de ces nouvelles déclarations, la future MX-5 de cinquième génération évitera donc toute forme d’hybridation pour conserver une masse la plus basse possible. Elle utilisera ainsi un 4 cylindres atmosphérique poussé à 2,5 litres de cylindrée et promet sur le papier des performances meilleures que le modèle actuel.

On ne sait pas encore quand elle arrivera exactement sur le marché mais tout cela va clairement mettre l’eau à la bouche à ceux qui rêvent toujours d’une vraie voiture de sport abordable. Le plaisir pas cher n’est sans doute pas mort !