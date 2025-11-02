Un ours mange la capote de sa MX-5
Sans hardtop, les cabriolets sont très exposés aux éléments de l’extérieur. Et parfois, cela ne concerne pas la météo. La preuve avec cette Mazda MX-5 sévèrement endommagée par un ours. Siège déchiqueté, toile arrachée et peinture à revoir sont au programme après le passage de l’animal.
Moments difficiles pour le propriétaire de cette Mazda MX-5 de deuxième génération -nom de code NB-. Depuis son balcon, il découvre qu’un ours un peu trop curieux détruit la toile de son roadster japonais. Un sinistre qui nécessitera une coquette somme pour remettre le véhicule en état.
Sur les images, le passionné s’approche en criant pour faire fuir l’animal : « Sors de là ! Pars d’ici ! ». Surpris, l’ours s’éloigne en direction de la forêt. Avec son téléphone, la victime filme l’étendue des dégâts. Le siège passager est abîmé, la toile totalement décrochée de l’arceau du système de capote tandis que la carrosserie présente quelques rayures.
Un comportement dangereux
Pour rappel, il est particulièrement dangereux d’affronter un ours même dans ce genre de situation. Un motard perdait cette année la vie en Roumanie après avoir pris l’habitude de s’approcher de ces animaux de prime abord peu hostiles à la présence humaine.
