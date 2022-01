Chaînes, chaussettes, sur-pneus ou pneus hiver : que choisir ?

Depuis le 1er novembre 2021, la Loi Montagne qui est entrée en vigueur, indique qu'entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, les automobilistes doivent équiper leur véhicule pour la conduite hivernale. Dans les communes concernées par cette loi, que les automobilistes y habitent ou simplement les traversent sur leur trajet, ils doivent s'équiper soit de 4 pneus homologués 3PMSF hiver (reconnaissables au logo du flocon sur leur flanc), ou 4 saisons ou d'un équipement spécifique sur 2 roues motrices, à savoir chaînes, sur-pneus ou chaussettes à neige.

Rouler équipé oui, mais à quelles conditions

Il faut savoir que si vous pouvez rouler n’importe quand et n’importe où avec des pneus 4 saisons ou hiver, il n’en est pas de même avec des chaînes et des chaussettes à neige. En effet, pour préserver le revêtement de la chaussée il n’est pas autorisé de rouler avec des chaînes et/ou chaussettes à neige lorsque la route n’est pas recouverte d’un manteau neigeux.

Alors, quand faut-il s’équiper de chaînes ou de chaussettes ?

Le Code de la route a institué un certain nombre de panneaux indiquant aux conducteurs novices sur la neige quand ils doivent s’équiper. Ainsi, lorsque vous voyez apparaître le panneau B26 vous êtes dans l’obligation d’installer soit des chaussettes, soit des sur-pneus, soit des chaînes. De toute façon sur routes enneigées ou verglacées, ces équipements vous seront indispensables pour circuler en toute sécurité et ne pas vous retrouver bloqué.

Un second panneau peut vous alerter « Pneus neige admis ». Vous le trouverez généralement à l’entrée des cols de montagne. En été et sans neige pas de problème. À l’entrée de l’hiver, il sert d’avertissement, ce qui peut être utile pour anticiper le montage de chaînes, plutôt que de créer un embouteillage de véhicules se rendant en station. L’obligation des chaînes et/ou chaussettes prend fin lorsque vous croisez le panneau B44, similaire au B26 mais barré d’une bande rouge.

N’oubliez pas qu’en l’absence d’équipements, selon l’état des routes, vous risquez une amende forfaitaire de 4e catégorie de 90 à 135 €.

Pneus hiver, chaussettes, sur-pneu, chaînes ?

Les pneus hiver sont conçus pour rouler à des températures situées en dessous des 7°C. Composés à l’aide d’une gomme plus tendre, additionnée de résines supplémentaires ou d’huiles de tournesol, qui gardent à la bande roulement toute sa souplesse, ils ne se rigidifient pas avec le froid et conservent de fait une bonne adhérence. À titre de comparaison, à 50 km/h un pneu été va nécessiter deux fois la distance de freinage normale sur la neige en hiver (10 m sur route sèche, 24 m sur route mouillée, 48 m sur la neige, 100 m sur glace), alors qu’un pneu hiver, extrêmement lamellisé pour adhérer sur de grandes quantités de neige, va s’arrêter à la même vitesse en 10/12 m.

Néanmoins, sur de la neige profonde, fraîche, non damée, ou très verglacée, le pneu hiver peut s’avérer insuffisant pour évacuer la masse de neige et c’est là que les chaussettes, sur-pneus ou chaînes se révèlent indispensables.

Contrairement aux pneus hiver, les chaussettes, sur-pneus et chaînes sont des équipements temporaires, qui permettent de passer un épisode neigeux ou une portion de route enneigée, à un moment donné.

Les performances des chaussettes modernes en termes d’adhérence sont excellentes. Présentées sous la forme d’une pièce comparable à un tissu épais qui vient s’enrouler sur le pneu, elles sont moins bruyantes que les chaînes et sont plus faciles à poser. Leur fixation n’abîme pas les jantes et certains modèles haut de gamme sont dotés d’un système de crampons qui les rend plus efficace et plus durable. Pour juger de la qualité des chaussettes à neige il suffit de regarder leur poids. Moins de 1 kg, elles ne résisteront pas longtemps !

Autre technologie antiglisse, conçue et fabriquée en France, les sur-pneus de type Muscher sont constitués de fibres textiles haute-ténacité tricotées en 3D à mémoire de forme. Ils garantissent jusqu’à 50 km/h une conduite sûre, confortable, et silencieuse même sur les routes très enneigées.

Issus d’une technologie brevetée (norme UTAC EN 16662-1) qui leur confère une adhérence optimale sur la neige comme sur le verglas, ils résistent aux déchirements ce qui leur permet de rouler jusqu’à 150 km sur le bitume sec où vous seriez obligé de démonter chaussettes ou chaînes qui se déchireraient ou s’useraient et qui, de toute façon, sont interdites.

Les chaînes quant à elles, sont généralement constituées de maillons métalliques, parfois renforcés en acier, qui viennent envelopper le pneu à la manière d’une cotte de mailles.

Il existe trois types de chaîne à neige :

à tension manuelle qui nécessitent de resserrer les chaînes deux fois lors de l’installation et après avoir roulé sur quelques mètres et à tension automatique qui se resserrent automatiquement ;

les chaînes neige textiles composés de maillons en matériaux composites qui se situent entre la chaussette et la chaîne, plus légères et plus faciles à poser que celles en métal ;

les chaînes à neige araignées destinées aux véhicules non-chaînables, à faible passage de roue, qui se posent sur la bande de roulement et se fixent sur la tête d’écrou de chaque roue et dont la tension se fait automatiquement.

L’installation des chaînes, résistantes et durables, n’est pas toujours facile et il faut compter 15 à 20 minutes pour les installer. Sans compter sur le froid, la neige, la nuit, et le manque de connaissance du conducteur qui rend la tâche parfois insurmontable.

En outre, les chaînes (en dehors des chaînes araignées) ne peuvent pas être montées sur tous les véhicules. En effet, l’espace entre la roue et la carrosserie doit être suffisant pour passer les chaînes sans risquer d’abîmer les passages de roue ou le bas de caisse. Dans le cas d’un véhicule surbaissé par exemple, les roues sont non-chaînables. Avec les chaînes, la vitesse est obligatoirement limitée à 30 km/h et les bruits et vibrations qu’elles provoquent rendent le trajet inconfortable voire dangereux si vous êtes sur un col de montagne difficile qui nécessite de la concentration.

Des prix variables en fonction de la taille de la qualité

Les prix des chaussettes à neige varient entre 35 € pour des modèles premiers prix et parfois non homologuées, à 199 € pour des chaussettes à neige haut de gamme. Néanmoins, il est toujours préférable d'acheter un équipement homologué que d'économiser quelques euros et de risquer d'abîmer sa voiture.

Les chaînes sont plus économiques à l’achat puisque l’on en trouve dans une gamme de prix variant de 14 à 35 € selon leur taille.

Bien que relativement onéreux, les sur-pneus sont garantis deux ans, à raison par exemple de 99 € la paire à 169 €.

Où et comment les monter

Les chaussettes sur-pneus et chaînes à neige sont à monter sur les roues motrices du véhicule (2 ou 4 selon le type de véhicule), donc sur les roues avant pour les véhicules à traction, et sur les roues arrière pour les véhicules à propulsion.

Les transferts de masse se faisant plutôt à l’avant, même sur une propulsion, mieux vaut les placer dans ce cas sur les quatre roues. De même pour les 4x4 ou les véhicules à traction intégrale.

Les précautions de montage des chaînes à neige sont spécifiques à chaque véhicule et sont spécifiées dans le carnet constructeur. Il est à noter que certains modèles ne sont pas chaînables du fait d’un manque d’espace nécessaire entre le passage de roue et le pneu. Dans ce cas, seuls les chaînes araignées, les sur-pneus ou chaussettes pourront être montés.

Pour monter vos équipements, choisissez un endroit sécurisé, hors de la chaussée et suffisamment plat où vous pourrez manœuvrer votre véhicule. Il est en effet nécessaire d’avancer ou reculer la voiture durant le montage. N’oubliez pas de porter un gilet réfléchissant, même sur une aire sécurisée et d’enclencher le frein à main.

Pour les sur-pneus ou chaussettes, posez-les sur le haut de la roue, en partant de l’arrière. Reprenez le volant et avancez le véhicule d’un demi-tour de roue. Montez la deuxième moitié du sur-pneu ou de la chaussette sur le haut de la roue. Roulez doucement sur une centaine de mètres afin de vérifier le bon ajustement de vos protections. Maintenez une vitesse de conduite maximale de 50 km/h.

Entretenir vos équipements d’hiver

Il est recommandé de bien laver et sécher les chaînes, sur-pneus et chaussettes avant leur stockage.

Graissez légèrement vos chaînes métalliques pour les maintenir en bon état durant leur stockage.

Une chaîne présentant un taux d'usure supérieur à 50 % ne doit plus être utilisée.

Vous habitez en plaine et n’allez qu’une fois par an au ski…

Les hivers actuels étant imprévisibles, vous pouvez vous retrouver avec votre voiture bloquée sur la route en île de France par une chute de neige soudaine si vous n’êtes pas équipé. Dans des régions peu exposées à la neige, le pneu 4 saisons est un très bon choix puisqu’il vous permet de rouler toute l’année même sur un peu de neige ou de verglas. Le mieux étant d’avoir dans votre coffre une paire de chaussettes, de sur-pneus ou de chaînes textiles. Ainsi, les chaînes neige Michelin Easy Grip par exemple, sont des chaînes neige textile légères et faciles à poser. Elles sont conseillées pour les neiges occasionnelles et sur des routes peu enneigées.

Si vous vous rendez régulièrement dans des régions enneigées, le pneu neige lui sera néanmoins préférable mais vous serez obligé de l’intervertir à partir de mars avec des pneus routes, pluie, ou 4 saisons car les pneus neige s’usent 20 % plus vite sur le bitume en été.