Chevrolet conseille de ne pas garer la Bolt dans un parking intérieur

Les incendies "spontanés" de véhicules électriques restent des évènements rares, mais ils touchent toutes les marques. Et la plupart du temps, c'est un véritable casse-tête pour les pompiers qui doivent maîtriser le feu, la faute à un lithium qui, au contact de l'air, a un comportement très inflammable. Cinq incendies récents et inexpliqués de Chevrolet Bolt aux Etats-Unis ont conduit la marque à prendre une décision radicale : conseiller à ses clients de ne pas stocker leur Bolt dans un endroit clos, et de surveiller la charge, y compris la nuit.

"Par prudence, nous demandons aux propriétaires de véhicules électriques Chevrolet Bolt 2017-2019 qui faisaient partie de ce rappel de garer leurs véhicules à l'extérieur immédiatement après leur recharge et de ne pas laisser leurs véhicules en charge pendant la nuit le temps que nous enquêtions sur ces incidents. Les clients concernés qui n'avaient pas participé à ce rappel doivent toujours amener (leur véhicule) chez leur concessionnaire", précise General Motors, qui a déjà rappelé 69 000 Bolt.

Le risque d'incendie d'un véhicule électrique, notamment en cas de choc, a amené certaines marques à former directement les pompiers, qui doivent le plus souvent immerger totalement l'auto dans l'eau.