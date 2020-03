Chevrolet va-t-il se servir de la Camaro pour un véhicule électrique ?

En 2020, la question n'est probablement plus de savoir "si" les marques historiques américaines produiront des versions électriques de leurs mythes (Dodge Charger/Challenger, Ford Mustang, Chevrolet Camaro), mais plutôt quand. Et chez General Motors, la présentation des nouvelles batteries, qui se retrouveront sous un grand nombre de véhicules du groupe (Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer) a été l'occasion pour les dirigeants de dévoiler quelques images intéressantes, à commencer par cette silhouette qui a interpellé les Américains.

Les plus habitués auront immédiatement reconnu les contours du profil de la Camaro actuelle, posée virtuellement sur un généreux pack de batteries. La folle rumeur d'une Camaro 100 % électrique naquit aussitôt, mais Chevrolet ne dira évidemment rien sur le sujet pour le moment.

Il n'empêche, une Camaro électrique existe déjà : l'eCopo, qui est en fait un exemplaire unique de Camaro de "Drag Racing" vendue aux enchères. Un premier jet avant une vraie production ? L'affaire est possible, mais pas nécessairement sous la forme d'un coupé. Chevrolet pourrait en effet très bien refaire le coup de Ford, qui s'est inspiré de la Mustang pour en faire un SUV électrique. Nettement plus porteur et profitable pour la marque à l'ovale bleu, et c'est aussi une manière "douce" de faire la transition du nom Mustang vers un autre avenir.

Si la Mustang passe à l'électrique, Chevrolet suivra quasiment obligatoirement. Les deux boxent dans la même catégorie et le développement d'une nouvelle technologie de batteries (dont le taux de cobalt est nettement réduit) est une opportunité pour Chevrolet. A quand la Camaro électrique ? Difficile à dire, mais rappelons que le coupé au nœud papillon est toujours commercialisé officiellement en Europe. Une version électrique permettrait à Chevrolet de la maintenir sur le Vieux Continent tout en s'affranchissant de lourdes fiscalités liées au CO2.