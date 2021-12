Chez Stellantis, l'assurance auto est moins chère pour les bons conducteurs

Les mouchards dans nos autos peuvent avoir du bon ! Parmi les avantages, la possibilité de profiter de tarifs plus avantageux pour l'assurance. Des compagnies proposent déjà ce genre de formule (par exemple Allianz). Stellantis s'y met à son tour.

Via la filiale PSA Finance France, le groupe vient de lancer Drive & Connect, une offre dédiée aux autos dotées du boîtier télématique autonome, déjà présent dans le véhicule (selon les finitions) et qui ne nécessite donc pas l'installation d'un équipement en plus.

Le boîtier sert à déterminer un score de conduite. Il analyse l'allure, l'intensité des freinages et accélérations ou plus simplement l'usage du véhicule. Le score permet d'adapter le tarif de l'assurance, qui sera donc plus intéressant si le conducteur est jugé plus prudent.

Lors de l'achat du véhicule, le montant de l'assurance est calculé de manière classique. Dans le cadre de l'offre Drive & Connect, les deux premiers mois sont offerts. À l’issue de cette période, un premier score de conduite est établi avec à la clé une remise qui peut aller jusqu'à 25 %. C'est là l'intérêt de cette offre, on profite rapidement du rabais si on est un bon conducteur.

Le Drive & Connect est d'abord proposé sur les véhicules d'occasion de Citroën, DS et Peugeot. Il sera étendu aux modèles neufs en janvier 2022.