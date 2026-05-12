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Zeekr 7x

Essai

Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Dans Nouveautés / Haut de gamme

Cedric Morancais

5  

3. Chez Zeekr, une offre simple, mais pas simpliste

 

Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Chez Zeekr, on ne sacrifie pas la tradition de générosité propre aux Chinois. Difficile, en effet, de trouver un quelconque manque dans la liste des équipements de série, forte, sur la version Privilège, des jantes de 21", de la clé numérique, de la pompe à chaleur, de la suspension pneumatique active, des vitres arrière surteintées, du tout vitré panoramique, du hayon électrique, de deux chargeurs de smartphone à induction, des sièges avant et volant chauffants et à réglages électriques et de la sellerie cuir Nappa. Un ensemble affiché à 62 990 €.

Pour fignoler l’ensemble, Zeekr propose également la peinture métallisée (1 300 €), le pack Cockpit Avancé (affichage tête haute, système audio 21 HP, haut-parleur situé dans l’appuie-tête du conducteur et système de diffusion de parfum) à 1 400 € et le pack Confort (portes électriques, sièges avant ventilés, massants et à réglages lombaires et pare-soleils électriques sur les vitres arrière) à 1 900 €.

Equipements et options

Version : 646 PRIVILEGE AWD 100 KWH

Equipements de sécurité

  • Traction control (TCS)

  • Airbags: front &amp; side airbag first row

  • ABS

  • ISOFIX child seat attachment

Equipements de confort

  • 3-zone climate control

Autres équipements

  • Continuously variable transmission

  • Electric front windows

  • Wheel tire pressure control

  • Electrical Power Assisted Steering, speed proportional

  • Electronic Stability Program

  • Contrasted Black Roof

  • Metallic paint

  • Driver seat 4-way power lumbar adjustment

  • Zeekr 10 speakers+subwoofer

  • Nappa &amp; PU, perforated surface (Charcoal Black)

  • 2nd row seat powered adjustment: 2-way

  • 2nd row backrest seat 60 / 40 &amp; ski-hatch

  • Steering wheel, leather 4-way power adjustment, memory

  • Heated front &amp; rear seats &amp; heated steering wheel

  • Front seats adjustment: 8-way power memory

  • Door mirror auto dimming (driver side)

  • Ambient light

  • 2 Wireless phone charger

  • Powered tailgate with stop height adjustment

  • Roof rails

  • 2-tone color roof and rear spoiler

  • Fixed panoramic sunroof with powered sunshade

  • Rear privacy glass (from B-pillar and rear)

  • Front &amp; rear side frameless windows

  • 21-inch Alloy wheels, brake disc &amp; 4 piston fixed calipers (front):

  • Active air suspension &amp; continually damper control

  • Heating pump

  • One pedal drive

  • Drive modes (Comfort, Eco, Sport, Snow, Individual, Off-road))

  • V2L, 3,3 kW

  • One-click to break window: driver side

  • A set of Safety, Driving &amp; Parking - Main features:

  • Zeekr GPT and Navi 2.0 (Zeekr App store)

  • Digital Power: Qualcomm Snapdragon 8295 chip with 4 GB memory &amp; 32 GB storage

  • Zeekr Connected app

  • Smart Assistant voice control

  • Over The Air software update

  • Entertainment &amp; Streaming

  • Network: 5G/WIFI/WIFI Hotspot

  • Front and rear USB-C ports (18W/27W)

  • Face recognition

  • Digital key, for sharing

  • Apple Carplay / Android Auto

  • 13-inch HD LCD instrument cluster

  • 16-inch 3.5K mini-LED center display

Options disponibles

  • 5G internet connectivity on board

     : 

    0 €

  • Metallic paint Tech Grey

     : 

    1300 €

  • Metallic paint Forest Green

     : 

    1300 €

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