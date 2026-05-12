Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Chez Zeekr, on ne sacrifie pas la tradition de générosité propre aux Chinois. Difficile, en effet, de trouver un quelconque manque dans la liste des équipements de série, forte, sur la version Privilège, des jantes de 21", de la clé numérique, de la pompe à chaleur, de la suspension pneumatique active, des vitres arrière surteintées, du tout vitré panoramique, du hayon électrique, de deux chargeurs de smartphone à induction, des sièges avant et volant chauffants et à réglages électriques et de la sellerie cuir Nappa. Un ensemble affiché à 62 990 €.

Pour fignoler l’ensemble, Zeekr propose également la peinture métallisée (1 300 €), le pack Cockpit Avancé (affichage tête haute, système audio 21 HP, haut-parleur situé dans l’appuie-tête du conducteur et système de diffusion de parfum) à 1 400 € et le pack Confort (portes électriques, sièges avant ventilés, massants et à réglages lombaires et pare-soleils électriques sur les vitres arrière) à 1 900 €.