Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?
3. Chez Zeekr, une offre simple, mais pas simpliste
Chez Zeekr, on ne sacrifie pas la tradition de générosité propre aux Chinois. Difficile, en effet, de trouver un quelconque manque dans la liste des équipements de série, forte, sur la version Privilège, des jantes de 21", de la clé numérique, de la pompe à chaleur, de la suspension pneumatique active, des vitres arrière surteintées, du tout vitré panoramique, du hayon électrique, de deux chargeurs de smartphone à induction, des sièges avant et volant chauffants et à réglages électriques et de la sellerie cuir Nappa. Un ensemble affiché à 62 990 €.
Pour fignoler l’ensemble, Zeekr propose également la peinture métallisée (1 300 €), le pack Cockpit Avancé (affichage tête haute, système audio 21 HP, haut-parleur situé dans l’appuie-tête du conducteur et système de diffusion de parfum) à 1 400 € et le pack Confort (portes électriques, sièges avant ventilés, massants et à réglages lombaires et pare-soleils électriques sur les vitres arrière) à 1 900 €.
Equipements et options
Version : 646 PRIVILEGE AWD 100 KWH
Equipements de sécurité
Traction control (TCS)
Airbags: front & side airbag first row
ABS
ISOFIX child seat attachment
Equipements de confort
3-zone climate control
Autres équipements
Continuously variable transmission
Electric front windows
Wheel tire pressure control
Electrical Power Assisted Steering, speed proportional
Electronic Stability Program
Contrasted Black Roof
Metallic paint
Driver seat 4-way power lumbar adjustment
Zeekr 10 speakers+subwoofer
Nappa & PU, perforated surface (Charcoal Black)
2nd row seat powered adjustment: 2-way
2nd row backrest seat 60 / 40 & ski-hatch
Steering wheel, leather 4-way power adjustment, memory
Heated front & rear seats & heated steering wheel
Front seats adjustment: 8-way power memory
Door mirror auto dimming (driver side)
Ambient light
2 Wireless phone charger
Powered tailgate with stop height adjustment
Roof rails
2-tone color roof and rear spoiler
Fixed panoramic sunroof with powered sunshade
Rear privacy glass (from B-pillar and rear)
Front & rear side frameless windows
21-inch Alloy wheels, brake disc & 4 piston fixed calipers (front):
Active air suspension & continually damper control
Heating pump
One pedal drive
Drive modes (Comfort, Eco, Sport, Snow, Individual, Off-road))
V2L, 3,3 kW
One-click to break window: driver side
A set of Safety, Driving & Parking - Main features:
Zeekr GPT and Navi 2.0 (Zeekr App store)
Digital Power: Qualcomm Snapdragon 8295 chip with 4 GB memory & 32 GB storage
Zeekr Connected app
Smart Assistant voice control
Over The Air software update
Entertainment & Streaming
Network: 5G/WIFI/WIFI Hotspot
Front and rear USB-C ports (18W/27W)
Face recognition
Digital key, for sharing
Apple Carplay / Android Auto
13-inch HD LCD instrument cluster
16-inch 3.5K mini-LED center display
Options disponibles
-
5G internet connectivity on board:
0 €
-
Metallic paint Tech Grey:
1300 €
-
Metallic paint Forest Green:
1300 €
Photos (45)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération