Il ménage le portefeuille

Le nombre de SUV familiaux présents sur le marché français commence à devenir conséquent. Si l’on s’en tient aux marques premium, le choix est offert, outre le Zeekr 7x, entre l’Audi Q6 e-tron, le BMW iX3, le Cadillac Optiq, le DS n°8, le Lexus RZ, le Mercedes GLC EQ, le Polestar 3, le Porsche Macan et le Volvo EX60. Point commun de tous ses modèles ? Leur prix de base est déjà notablement supérieur à celui du Zeekr. Et l’écart peut même dépasser les 30 % en faveur de ce dernier si l’on prend en compte les équipements fournis en série.

À retenir : sur le bon chemin

Le Zeekr 7X démontre, une fois de plus, que les remarques faites concernant les voitures chinoises ne restent pas lettre morte. Il n’est certes pas une référence en matière d’agrément de conduite, mais en prendre le volant ne rime pas non plus avec un grand moment d’ennui. Si ses concurrents européens conservent encore la main sur ce point, le prix de vente et la longue liste des équipements fournis de série du 7X sont deux arguments majeurs.

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