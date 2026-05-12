Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?
4. Zeekr 7X - La concurrence, notre verdict, tous les prix
Il ménage le portefeuille
Le nombre de SUV familiaux présents sur le marché français commence à devenir conséquent. Si l’on s’en tient aux marques premium, le choix est offert, outre le Zeekr 7x, entre l’Audi Q6 e-tron, le BMW iX3, le Cadillac Optiq, le DS n°8, le Lexus RZ, le Mercedes GLC EQ, le Polestar 3, le Porsche Macan et le Volvo EX60. Point commun de tous ses modèles ? Leur prix de base est déjà notablement supérieur à celui du Zeekr. Et l’écart peut même dépasser les 30 % en faveur de ce dernier si l’on prend en compte les équipements fournis en série.
À retenir : sur le bon chemin
Le Zeekr 7X démontre, une fois de plus, que les remarques faites concernant les voitures chinoises ne restent pas lettre morte. Il n’est certes pas une référence en matière d’agrément de conduite, mais en prendre le volant ne rime pas non plus avec un grand moment d’ennui. Si ses concurrents européens conservent encore la main sur ce point, le prix de vente et la longue liste des équipements fournis de série du 7X sont deux arguments majeurs.
Caradisiac a aimé
-
Le rapport prix/équipements
-
Les technologies rares, voire inédites, dans le segment
-
L’espace habitable
-
La présentation intérieure
Caradisiac n’a pas aimé
-
Le volume de coffre
-
L’amortissement pas totalement maîtrisé
-
Le manque de feeling de la direction
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|421 CORE RWD 75 KWH
|NC
|52 990 €
|€
|421 LONG RANGE RWD 100 KWH
|0 (wltp)
|55 990 €
|€
|646 PRIVILEGE AWD 100 KWH
|0 (wltp)
|62 990 €
|€
Photos (45)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération