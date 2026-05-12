Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?
6. Zeekr 7X Privilège AWD - Les principales caractéristiques techniques
Les chiffres clés
|Zeekr 7x 646 PRIVILEGE AWD 100 KWH
|Généralités
|Finition
|PRIVILEGE AWD
|Date de commercialisation
|01/01/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,78 m
|Largeur sans rétros
|1,93 m
|Hauteur
|1,65 m
|Empattement
|2,90 m
|Volume de coffre mini
|539 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|710 Nm
|Puissance moteur
|646 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|543 km
|Capacité batterie
|100 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|210 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3.8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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