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Zeekr 7x

Essai

Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Dans Nouveautés / Haut de gamme

Cedric Morancais

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6. Zeekr 7X Privilège AWD - Les principales caractéristiques techniques

 

Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Les chiffres clés

Zeekr 7x 646 PRIVILEGE AWD 100 KWH
Généralités  
Finition PRIVILEGE AWD
Date de commercialisation 01/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,78 m
Largeur sans rétros 1,93 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,90 m
Volume de coffre mini 539 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 710 Nm
Puissance moteur 646 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 543 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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