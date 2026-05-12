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Zeekr 7x

Essai

Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Dans Nouveautés / Haut de gamme

Cedric Morancais

5  

5. Zeekr 7X - L’évaluation dans la catégorie

 

Le Zeekr 7X est-il le premier représentant d’une nouvelle race de voitures chinoises ?

Le Zeekr 7X (416 ch à 646 ch, de 52 990 € à 62 990 €) est évalué dans la catégorie des grands SUV électriques premium, qui comprend notamment :

-Audi Q6 e-tron (306 à 489 ch, de 70 900 à 98 470 €)

-BMW iX3 (469 ch, de 71 950 € à 78 650 €)

-DS n°8 (230 à 350 ch, de 59 500 € à 80 600 €)

-Mercedes GLC EQ (489 ch, de 71 900 € à 76 550 €)

Zeekr 7X Privil&#xE8;ge AWD
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,6 /20
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