Le Zeekr 7X (416 ch à 646 ch, de 52 990 € à 62 990 €) est évalué dans la catégorie des grands SUV électriques premium, qui comprend notamment :

-Audi Q6 e-tron (306 à 489 ch, de 70 900 à 98 470 €)

-BMW iX3 (469 ch, de 71 950 € à 78 650 €)

-DS n°8 (230 à 350 ch, de 59 500 € à 80 600 €)

-Mercedes GLC EQ (489 ch, de 71 900 € à 76 550 €)