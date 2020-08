Citroën Ami : rendez-vous lundi 24 août pour les premières images de l'essai en direct

Renault a son Twizy, Citroën va avoir son Ami. Le constructeur aux chevrons investit donc le marché des quadricycles électriques.

Directement inspiré du concept Ami One Concept dévoilé à l'occasion du salon de Genève 2019, l'Ami de série en reprend la principale caractéristique à savoir la symétrie quasi parfaite entre l'avant et l'arrière mais également de profil puisque la porte conducteur est reprise aussi côté passager. La seule différence provient du sens d'ouverture de cette dernière.

Les dimensions sont également inchangées par rapport au concept avec une longueur de 2,41 m, une largeur de 1,52 m et un diamètre de braquage de 7 m. Une seule teinte est proposée, le Bleu Ami, mais un programme de personnalisation permet de singulariser son modèle.

L'intérieur est réduit à sa plus simple expression : deux sièges, une planche de bord relativement massive en plastique dur et rugueux et une toute petite instrumentation derrière le volant. Un port USB permet de brancher son smartphone qui trouvera sa place sur une station d'accueil située au centre, le transformant alors en écran multimédia. Pas de coffre étonnamment mais de nombreux rangements dans l'habitacle, avec notamment d'énormes bacs de portières. Les vitres latérales sont fixes mais sont semi-battantes, un clin d'œil à son ancêtre la 2CV.

La Citroën Ami est un quadricycle léger, ce qui signifie qu'elle peut être conduite sans permis à partir de 14 ans seulement, mais il faudra composer une puissance et une vitesse maxi limitées à respectivement 6 kW (soit 8,2 ch) et 45 km/h.

Les tarifs seront compris entre 6 900 et 8 260 € auxquels il faut déduire 900 € de bonus. Mais c'est surtout la location qui sera intéressante avec une offre à 19,99 € /mois. Rendez-vous donc demain pour les premières images de l'essai de ce drôle d'engin.