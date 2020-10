Citroën C1 et Peugeot 108 : bientôt la fin

Un arrêt prévisible. Reuters annonce que PSA va bientôt retirer du catalogue de Citroën et de Peugeot la C1 et la 108. Actuellement, celles-ci sont assemblées dans une usine située à Kolin en République Tchèque, détenue en partenariat avec Toyota, qui propose de son côté l'Aygo.

On savait depuis fin 2018 que PSA comptait stopper cette collaboration, revendant ses parts dans la coentreprise créée pour ces petits modèles et dans l'usine. Toyota sera donc seul maître à bord à partir de janvier 2021.

Mais aujourd'hui, une des sources de Reuters indique que "PSA sort à la fois de l’usine de Kolin et du business du segment A, tel qu’il est proposé aujourd’hui et sur lequel les constructeurs ont sans doute perdu le plus d’argent en Europe". En clair, PSA a choisi de ne pas proposer de suite aux C1 et 108 une fois la fin de la production des modèles actuels.

Un choix logique, dans la mesure où PSA a déjà mis fin chez Opel aux Karl et Adam, Carlos Tavares (patron du groupe) faisant la chasse aux segments peu porteurs. Peugeot et Citroën vont donc s'ajouter à la liste des marques qui quittent le marché des petites citadines, jugé trop peu rentable. Ford a ainsi arrêté la Ka+ l'année dernière.

Un porte-parole du groupe PSA a toutefois fait savoir à Reuters que le groupe a “une réflexion générale sur la meilleure offre possible pour répondre aux attentes des clients du segment A”, avec "des idées nouvelles et disruptives". Citroën peut notamment mettre en avant son quadricycle électrique Ami.

Pour beaucoup, l'avenir du segment A passe d'ailleurs par des véhicules 100 % électriques. Ainsi, chez Skoda et Seat, les Citigo et Mii sont devenues uniquement électriques en 2019. Renault s'apprête à commercialiser la Twingo Electric et Dacia bousculera le marché en 2021 avec la Spring. PSA a bien réfléchi à de nouvelles 108 et C1 à moteur électrique, mais sans réussir à trouver la bonne formule pour les rendre rentables.

Le français devrait aussi miser sur la future complémentarité des marques suite à la fusion avec Fiat. L'italien est en effet un grand spécialiste du segment A, avec les Panda et 500. Il pourrait donc avoir cette compétence dans le prochain regroupement.