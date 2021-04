Citroën C1 : nouvelle série spéciale Millenium

Déjà proposée par le passé, la série spéciale Millenium est de retour dans l'offre de la C1. Cette nouvelle version reprend le look plus baroudeur inauguré par l'Urban Ride, avec des élargisseurs de roues noir mat. L'auto reçoit des vitres et une lunette arrière surteintées. En revanche, pas de jantes, mais des enjoliveurs sur roues de 15 pouces. Le toit peint en noir est en option.

On trouve à bord l'ambiance Metropolitan Grey, avec garnissage tissu Urban Ride et volant croûte de cuir. La Millenium est basée sur le niveau de finition Feel, coeur de gamme, qui a déjà en série les vitres avant électriques, la radio, la climatisation manuelle, le siège conducteur réglable en hauteur et la banquette 50/50. La série spéciale ajoute l'écran tactile 7 pouces, avec la fonction Mirror Screen qui permet d'avoir des applications de son téléphone directement sur l'écran de l'auto. Il y a aussi les rétros électriques chauffants.

Comme pour le reste de la gamme, il n'y a qu'un seul moteur, le petit essence VTi de 72 ch, avec boîte mécanique. La Millenium est facturée 14 850 €. C'est 600 € de plus que la Feel. Les commandes sont déjà ouvertes, mais le modèle arrivera dans les concessions Citroën en juin.