Citroën C3 (2024) VS Dacia Sandero : il y a vraiment match

14 990€. Voilà le prix de base de la nouvelle Citroën C3 de quatrième génération, enfin disponible en version thermique après sa déclinaison électrique présentée l’année dernière. C’est sensiblement moins cher que les citadines des marques généralistes : la Renault Clio démarre actuellement à 18 700€, la Peugeot 208 se négocie à partir de 19 550€, la Volkswagen Polo demande au minimum 21 390€, la Skoda Fabia débute à 20 160€, la Seat Ibiza se paie 21 880€, la Hyundai i20 coûte 18 800€ et l’Opel Corsa se facture 19 400€.

A ce prix, elle se retrouve quasiment en face de la Dacia Sandero : cette dernière démarre à 11 990€ dans sa finition de base Essential sans climatisation, avec un modeste moteur essence de 65 chevaux. Mais en finition Expression mieux équipée avec un moteur TCe de 90 chevaux, cette dernière demande tout de même 15 000€. Certes, elle s’équipe alors d’un écran tactile central offrant la connectivité smartphone totale à ce prix alors que la Citroën s’en passe, dépourvue de véritable ordinateur de bord et de tablette. Mais elle revendique 100 chevaux, offre une finition au moins similaire (au niveau « You » de base) et un style légèrement plus flatteur.

La meilleure des citadines modernes ?

Sur le papier, la nouvelle Citroën C3 thermique se positionne donc comme la parfaite citadine populaire à l’heure où ces autos deviennent trop chères pour certains clients. Dans sa finition Max haut de gamme, elle coûte aussi 19 200€ ce qui reste plus avantageux, au niveau du rapport prix-équipement, quand on la compare aux citadines thermiques des autres marques généralistes.

Nous allons prochainement tester la version électrique de cette nouvelle Citroën C3 et celui de la déclinaison thermique suivra vite. Et alors que le prix canon de la ë-C3 avait déjà surpris tout le monde l’année dernière, celui de sa version thermique pourrait bien lui permettre de battre Dacia à son propre jeu. Sachant que la Sandero se bat régulièrement en tête des ventes du marché français et européen, la marque aux chevrons joue peut-être un très joli coup avec cette nouvelle auto ! Comme d’habitude, bien sûr, attendons d’en prendre le volant avant de nous emballer.