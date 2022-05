Citroën C3 : le retour de la série spéciale ELLE

Nouvelle série limitée pour la C3. Citroën s'est de nouveau associé à ELLE. Selon le communiqué de presse, le partenariat entre les deux marques est né "d’une idée commune visant à valoriser la femme à travers les tendances, l’élégance, le bien-être et les sujets de société". On s'amuse toujours de ces discours marketing, surtout pour vendre une voiture à des femmes donc !

Citroën rappelle que la première C3 ELLE avait été un succès. La voiture a depuis été restylée, c'est donc l'occasion d'une seconde version de la série spéciale. Alors que la première avait un pack Color rose, cette fois il est Bleu Silver Mat, un bleu glacier profond avec des reflets métalliques.

De série, cette C3 est bicolore, avec un toit peint en noir ou blanc. Le nuancier intègre les teintes Sable, Blanc Banquise, Gris Acier, Gris Platinium ou Noir Perla Nera. Le logo ELLE est visible sur les custodes. La gélule sur le toit est habillée d'un sticker avec la mention "Since 1945 & Forever", en clin d'œil à l'année de première parution du magazine.

À l’intérieur, le cerclage de la planche de bord reprend la teinte bleu métallique. Le bandeau décoratif est habillé d'Alcantara. Les sièges ont une sellerie inédite, qui associe un tissu clair et un alcantara foncé, avec des surpiqûres bleues et une bande à motifs chevrons. Les tapis de sol sont entourés du slogan "Since 1945 & Forever".

La C3 ELLE est basée sur la finition Shine, qui a en série l'alerte de franchissement de ligne, la clim auto, l'écran tactile 7 pouces. Elle ajoute les jantes 17 pouces, le volant cuir, les vitres arrière surteintées ou encore la caméra de recul.

Elle sera disponible à la commande le 1er juillet et dans les concessions à la rentrée.