Citroën dévoile l'utilitaire e-Jumpy

La famille des utilitaires moyens électriques de PSA est désormais au complet. Après Opel et Peugeot, voici le Citroën e-Jumpy, variante 100 % électrique du traditionnel Jumpy. L'utilitaire repose sur la plateforme modulaire de PSA et embarque un moteur de 136 ch et 260 Nm. Plusieurs solutions de charge sont proposées : Wallbox en monophasé ou triphasé et courant alternatif jusqu'à 22 kW, en plus du câble domestique classique, et bien sûr charge rapide en courant continu sur borne publique, avec une charge en 45 minutes à 80 % sur la plus grosse batterie.

En effet, le Citroën e-Jumpy dispose de deux niveaux de batteries : 50 kWh (pack similaire à celui des Peugeot e-208 ou DS3 Crossback E-Tense) et 75 kWh. Les autonomies respectives sont de 230 et 330 km sur cycle WLTP, ce qui devrait être relativement proche de la réalité et des conditions réelles.

Trois dimensions sont proposées pour le e-Jumpy qui peut aller jusqu'à 5,3 mètres dans sa variante la plus longue, permettant de loger entre 4,6 et 6,6 mètres cubes de marchandises. La charge utile est d'une tonne (donnée classique sur le segment) mais peut être "majorée" à 1275 kg. il faut toutefois noter que cette dernière est réservée aux versions en 50 kWh. La plus grosse batterie limite la charge utile à une tonne. La vitesse maximale est quant à elle limitée à 130 km/h et

La chaîne de traction et les batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km.