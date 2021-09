Citroën E-Berlingo van : à partir de 30 500 € HT

Deuxième vente historique des utilitaires légers en Europe, le Citroën Berlingo van s'offre une version électrique qui suit simplement la pléthore de lancements en la matière chez Stellantis ces derniers. La fiche technique n'est donc en rien une surprise avec la batterie de 50 kWh que l'on trouve un peu partout dans le groupe, que ce soit sur les véhicules particuliers ou utilitaires légers, mais aussi le moteur de 136 ch. Citroën annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 275 km sur la version la plus légère et la moins optionnée. Deux longueurs sont au catalogue : "M", de 4,40 mètres, et "XL", avec un bonus de 35 cm. Il faudra ajouter à cela les versions simples cabine ou cabine approfondie.

Terminons par les informations qui intéressent les artisans et PME : le volume maximal peut atteindre 4,4 mètres cubes, la charge utile 800 kg et la capacité de remorquage 750 kg.

Prix Citroën E-Berlingo Van

Trois niveaux de finition sont au programme sur ce Berlingo électrique utilitaire. Notez que tous les tarifs sont hors taxes.