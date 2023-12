Citroën ë-SpaceTourer : le grand monospace se met à jour

Le Citroën SpaceTourer est un grand monospace, pouvant accueillir jusqu'à neuf personnes. Il se destine pour l’essentiel aux professionnels du transport de personnes, même si les familles peuvent s'y intéresser… à condition que l’autonomie de ce véhicule ne soit pas un frein. Eh oui, le Citroën SpaceTourer est exclusivement électrique dans notre pays, et même sur notre continent. Pour le retrouver avec un Diesel performant, en l'occurrence le bloc Blue HDI de 180 chevaux, c'est hors Europe qu'il faudra aller…

Dans l'esprit, et à son échelle, ce ë-SpaceTourer modèle 2024 adopte les mêmes évolutions que le nouveau ë-Berlingo, récemment évoqué ici. Ce grand Citroën se met donc au goût du jour en adoptant lui aussi une nouvelle face avant, inédite et novatrice, arborant en son centre le logo désormais ovale de la marque. Très verticale et très haute, cette face avant se pare de nouveaux projecteurs intégrant la nouvelle signature lumineuse de la marque avec une barre verticale et deux barres horizontales. « Ce nouveau bloc avant présente une grande homogénéité et densité. Il exprime de la robustesse, et de la largeur. Il s’intègre harmonieusement avec le reste de la silhouette qui fait preuve d’une grande simplicité », commente Citroën.

Des évolutions à bord également. Outre un design inédit, la planche de bord accueille en partie supérieure un nouvel écran central HD tactile de 10 pouces, avec le nouveau système d’info-divertissement My Citroën Play. Sur les finitions hautes, My Citroën Drive Plus intègre la navigation 3D connectée. Les rangements s’agrandissent et deviennent plus pratiques. Ainsi les porte-gobelets sont de plus grandes dimensions et il est désormais possible d'y déposer un smartphone, c'est toujours pratique. Le rangement en partie supérieure grandit lui aussi et peut accueillir une tablette. Le ë-SpaceTourer est doté quatre prises USB C, deux sur la planche de bord et deux au niveau du rang 2, ainsi que deux prises 12 V.

20 kilomètres d'autonomie de plus

Côté "mécanique", peu de changement. Le moteur est toujours le 100 kW (136 chevaux), du modèle d'aujourd'hui. Il reste proposé avec deux types de batterie, la première de 50 kWh apportant une autonomie de 224 kilomètres, et la seconde de 75 kWh, offrant jusqu'à 350 kilomètres d'autonomie, soit 20 petits kilomètres de plus que le modèle d'aujourd'hui. Le premier s'adresse à ceux effectuant des navettes (entre un aéroport et un centre-ville par exemple), le second à ceux qui doivent rouler un peu plus… mais pas trop non plus. L'autonomie peut être améliorée avec le nouveau système de freinage régénératif à trois niveaux, commandé par de nouvelles palettes situées derrière le volant, pile comme sur le ë-Berlingo. Pour la recharge, ce nouveau ë-SpaceTourer est comme son prédécesseur équipé d’un chargeur embarqué de 7,4 kW et peut recevoir en option un chargeur triphasé de 11 kW.

Ce SpaceTourer électrique reste toujours proposé en deux longueurs, la M à 4,98 mètres et la L à 5,33 m. Sa hauteur maximale est de 1,90 m. De telles dimensions permettent bien des configurations. Les particuliers ont accès aux versions 5, 7 ou 8 places. Les professionnels « trouveront une solution adaptable sur mesure selon leurs besoins » pouvant transporter de 5 à 9 personnes. Il y a même une version haut de gamme, avec le pack Business Lounge, où l'arrière se transforme en salon avec un deuxième rang dos à route. C'est aussi sur cette version et sur la Business que les portes latérales coulissantes peuvent être motorisées et commandées depuis l'avant du véhicule, évitant aux passagers d’avoir à les ouvrir ou les fermer.

Le nouveau Citroën ë-SpaceTourer sera commercialisé prochainement. Les tarifs n'ont pas été communiqués.