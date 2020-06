Citroën lance son van électrique E-Spacetourer

Décidément, le déconfinement est synonyme de transport de personnes sans émissions chez PSA, qui dévoile le Citroën e-Spacetourer, peu de temps après nous avoir révélé le Peugeot e-Traveller. Deux modèles similaires et qui n'ont guère de différence, puisque les deux modèles partagent presque tout : technologies, espace à bord, motorisation et batteries.

Citroën propose deux options sur son e-Spacetourer : une première, et la moins onéreuse, avec les batteries de 50 kWh que l'on retrouve notamment sur les autres électriques du groupe (e-208, DS 3 Crossback E-Tense...), et une seconde plus généreuse avec un pack de 75 kWh. Les autonomies respectives sont similaires à celles du cousin Peugeot : 230 et 330 km. Les batteries peuvent être rechargées sur prise rapide avec des puissances pouvant aller jusqu'à 100 kW. En courant alternatif, la charge maximale est à 11 kW.

Plusieurs configurations et agencements de l'e-Spacetourer seront disponibles au catalogue, en fonction des usages (transports de personnes pour les flottes d'hôtel, vente aux particuliers...). Les formats varient aussi : trois longueurs sont proposées par Citroën, avec des gabarits allant de 4,6 à 5,3 mètres de longueur.

Les tarifs français ne sont pas encore connus.