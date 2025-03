Alors que la légalité de nombreux ralentisseurs installés en France pose question en raison de leur taille parfois démesurée et des autres problèmes soulevés par ces dispositifs (comme la surconsommation d’énergie qu’ils impliquent mais aussi l’usure des suspensions qu’ils génèrent), voilà une pratique de communication tout à fait insolite rapportée par les journalistes de France Bleu dans le Puy-de-Dôme.

La commune d’Issoire possède une paire de nouveaux ralentisseurs dans un quartier résidentiel. Des ralentisseurs frappés du badge aux chevrons et de l’inscription « Citroën » marquée sur les flancs, comme si le constructeur français faisait sa publicité sur ces édifices.

Eh bien oui, Citroën fait réellement la publicité sur ces nouveaux dos d’âne installés là-bas. Les journalistes confirment qu’ils ont été financés directement par le constructeur et non pas par la collectivité. « C'est Citroën qui a entièrement financé cet équipement qui coûte autour de 10 000 euros », expliquent les journalistes de France Bleu, la marque ayant été informée de la volonté de la mairie d’installer des dispositifs de ce genre dans l’une de ses rues. Elle a alors proposé de prendre en charge la construction des dos d’âne.

Une stratégie de communication bizarre

Le badge et le nom de Citroën se retrouvent ainsi sur un édifice public, représentant une nouvelle forme de publicité « sauvage » à la fois créative et polémique. Associer son nom à ces éléments à la fois nuisibles pour l’écologie et l’état de nos voitures est-il vraiment une bonne idée ? Les mauvaises langues y verront une source intarissable de blagues sur le bénéfice que peuvent faire les constructeurs automobiles en faisant travailler leur réseau de garage grâce aux réparations sur leurs véhicules.

Certains se rappelleront aussi de certains modèles Citroën particulièrement doués pour annuler les très grosses bosses se présentant devant leurs roues grâce à la fameuse suspension hydropneumatique. Dans tous les cas, on se demande quelle peut être la pertinence d'une telle campagne de communication...