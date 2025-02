Citroën s'attaque à Dacia et Rétromobile fait le plein ... de constructeurs

Citroën C3 Aircross : le Duster des Chevrons

Jusqu'ici, lorsque l'on se demandait quel était le meilleur SUV du marché, en prenant simplement en compte son rapport prestations-prix, la réponse était spontanée : le Dacia Duster. Mais pour Manuel Cailliot, c'est terminé. Il vient de tester le nouveau Citroën C3 Aircross et il est formel. Du haut de ses 19 700 euros, de ses 7 places possibles et de son confort remarquable, il enfonce son collègue franco roumain, même s'il est bourré de défauts.

Rétromobile : des anciennes pour vendre des nouvelles

Si le salon est traditionnellement la manifestation dédiée aux clubs d'anciennes et autres spécialistes des vieilles autos, il n'avait jamais accueilli autant de stands de marques que cette année. De Renault à Toyota en passant par Mazda ou Mercedes, personne n'a voulu rater the place to be cette semaine : la Porte de Versailles et le salon Rétromobile qui devrait, au soir du 9 février, dépasser sa fréquentation de l'an passé. Une présence des constructeurs qui colle parfaitement au néo retro du moment.

L'occasion est en forme et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle

Si le marché de l'automobile neuve est en berne, celui de l'occasion est à la fête et enregistre une hausse de 7,7%. Une bonne nouvelle pour les réseaux, bien sûr, qui permet de générer du trafic. Pour autant, cette hausse est aussi le (mauvais) signe d'une filière dont les produits neufs sont désormais trop chers pour les particuliers. Parmi les leaders de ce marché de la seconde main, on retrouve, en tête, Toyota avec + 18,3% et Dacia qui enregistre une hausse de 17,9 %.

Skoda Kodiaq iV : très cher hybride rechargeable

C'est surprenant, mais jusqu'ici, le gros Skodia Kodiaq ne disposait pas d'une version hybride rechargeable. Une carence heureusement réparée et Alexandre Bataille a enfin pu essayer ce nouveau PHEV tchèque. Si sa fabrication est sans défaut, son autonomie en tout électrique (120 km sur le papier et 105 dans la vraie vie) tout à fait correct, il lui reste une grosse épine dans le pneu : un tarif de 52 520 euros. De quoi dissuader nombre d'acheteurs particuliers.

