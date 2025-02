Rétromobile 2025: le passé recomposé au stand Renault

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

S'il est un constructeur qui joue bien le jeu des salons automobiles, c'est Renault. Du Mondial de l'auto au salon de Bruxelles en passant par Retromobile, la marque Losange répond présent à chaque rendez-vous avec un contenu toujours renouvelé. A Retromobile 2025, la mise en scène permet de (re-)découvrir les R17, R4 et R5 et leurs pendants modernes. La première est une réinterprétation façon restomod et ne donnera probablement pas lieu à un dérivé en série, mais les deux autres sillonnent déjà nos routes ou s'apprêtent à le faire. Ces voitures se font face à face dans une mise en scène symétrique et très sobre.

Mais les deux stars du stand sont la 40CV des records, véhicule dont on découvre sur le stand une reconstruction réalisée à la fin des années 70, et celle qui se présente comme son héritière stylistique et spirituelle, à la cette différence près que la première disposait d'un moteur de 9 litres et était taillée pour la vitesse tandis que la seconde, baptisée Filante, carbure aux électrons et vise une efficience énergétique maximale. Il s'agit d'ailleurs d'un laboratoire roulant qui s'attaquera à des records et non d'un simple show-car, ce qui rend la démarche d'autant plus intéressante. Ces deux modèles justifient à eux seuls un détour chez Renault...qui est installé en plein milieu du Hall 1, position qui le rend de fait incontournable.