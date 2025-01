Le groupe Renault au salon de Bruxelles 2025 (vidéo)

Quoi de neuf au salon de Bruxelles 2025 ? Renault ! La marque au losange poursuit sa grande offensive, avec une gamme qui s’élargit chaque mois ou presque depuis quelques temps. Entre les Scenic, Rafale, Captur, Espace autres Symbioz, R5, R4 et en attendant la future Twingo, l’actualité est particulièrement riche chez le constructeur français, qui a dominé le marché français l’an passé avec près de 392 000 véhicules vendus (part de marché de 18,7%, en hausse de 0,5%). Il expose à Bruxelles toutes les nouveautés précitées, et le visiteur peut prolonger le plaisir en se rendant sur les deux stands voisins tenus par Alpine et Dacia.

Le premier montre l’A290, version vitaminée de la Renault 5 (notre essai vidéo ici), tout juste auréolée du titre de voiture de l'année 2025 qu'elle partage bien sûr avec la Renault 5, ainsi que le concept A390, qui préfigure le coupé-SUV électrique appelé à coiffer sa gamme. Le second, véritable poids lourd du marché européen - sa Sandero devrait finir l'année 2024 à la première place du podium des ventes - plastronne en exposant sa doublette de SUV familiaux, les Duster et Bigster. Ce dernier vient de dévoiler ses tarifs, lesquels s’échelonnent de 24 990 à 31 700 €. Pas donné dans l’absolu, certes, mais férocement compétitif par rapport à la concurrence !

L'instant Caradisiac

A peine quelques minutes après la proclamation du titre de voiture de l'année 2025, les flancs de la R5 et de l'Alpine A290 se paraient de l'autocollant tant convoité par tous les constructeurs participant à la compétition.