Le nouveau Dacia Bigster est-il trop cher ?

Le haut de gamme de Dacia se nomme désormais Bigster. Nouveau SUV conçu sur la même architecture que le Duster (lui-même techniquement très proche du Jogger et, dans une moindre mesure, des Sandero et autres Renault Clio), il mesure 4,57 mètres de long soit 23 centimètres de plus que le Duster.

Il ne peut pas accueillir sept occupants malgré son gabarit imposant contrairement au Jogger, mais il se veut plus « luxueux » que le Duster avec des équipements inédits dans l’univers Dacia : outre une climatisation automatique bi-zone, il reçoit par exemple un vrai régulateur de vitesse adaptatif de série dans sa finition haut de gamme Journey.

Comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau Bigster s’impose aussi comme la Dacia la plus chère de tous les temps. Il démarre finalement à 24 990€ en prix de base, à comparer aux 19 990€ que déclame au minimum un Duster. Oui, ça fait tout de même 5 000€ de plus en premier prix par rapport à la star du marché qui vient de passer à une troisième génération de modèle.

A dotation similaire, la différence de prix se réduit

L’écart de prix avec le Duster se réduit tout de même lorsqu’on le compare à motorisation égale. Car à 19 990€, le Duster possède un moteur essence turbo de 100 chevaux compatible GPL (en finition Essential) alors que le Bigster à 24 990€ utilise à ce prix un bloc essence de 140 chevaux (avec ou compatibilité GPL au choix).

Quand on compare un Duster et un Bigster à iso-finition avec le même moteur, par exemple le modèle en finition Expression avec le moteur essence de 130 chevaux à transmission 4x4, l’écart de prix n’est plus que de 2 400€. Tout de suite, le « gros » SUV familial paraît moins élitiste.

Reste qu’on n’avait jamais vu une Dacia aussi chère : avec sa motorisation hybride de 155 chevaux (non disponible sur le Duster) et en finition Journey, le Bigster monte jusqu’à 31 700€. C’est la première fois qu’un modèle Dacia neuf dépasse la barre des 30 000€ !

En comparaison des modèles compacts des marques généralistes, en revanche, le Bigster reste évidemment beaucoup moins cher. D’un autre côté, un MG EHS à la fois beaucoup plus puissant et plus économique avec sa motorisation hybride rechargeable (mais aussi un intérieur plus spacieux) demande « seulement » 5 800€ de plus que le Bigster dans sa configuration la plus haut de gamme. La montée en gamme ininterrompue de Dacia fait évoluer son contexte concurrentiel, surtout avec les marques chinoises qui poussent très fort sur le plan du rapport prix-prestations.