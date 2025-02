Rétromobile 2025 - un proto C111 à moteur rotatif et la limousine 600 de la Callas sur le stand Mercedes !

La marque profite du salon Rétromobile 2025 pour rappeler l'éclectisme de l'histoire, en exposant à la fois une célèbre limousine 600, d'autant plus prestigieuse qu'elle a appartenu à Maria Callas, ainsi que le prototype C111 à moteur rotatif. Des autos qui, chacune à leur manière, ont marqué leur époque.

La première, nom de code W100, par son luxe, son confort et son élégance. Reconnaissable à sa peinture bicolore métallisée gris argent et toit bleu, le modèle 1971 à empattement court (et pourtant d'une longueur totale de 5,54 m !) de la célèbre cantatrice grecque est équipé notamment d’un système audio Becker Grand Prix commandable depuis les places arrière. Le carnet de maintenance indique que ce véhicule a accompagné la Callas à San Remo, Milan et Paris, entre autres, et y a effectué ses révisions périodiques. De quoi donner encore plus de valeur à ce véhicule qui sera proposé à la vente.

300 km/h dans les années 1970 !

Tout aussi impressionnante, mais pas pour les mêmes raisons, le prototype C 111 témoigne des recherches de performances qui ont animé les ingénieurs de l'Étoile dans les années 1970, la supercar servant alors de véhicule expérimental pour étudier les possibilités du moteur rotatif. Des possibilités qui ont marqué les esprits, surtout sur la deuxième version : grâce à ses quatre pistons, le bloc Wankel situé derrière les sièges développait 350 ch et permettait d'atteindre les 300 km/h avec le concours de dimensions réduites (1,12 m) et d'une aéro soignée pour l'époque (Cx de 0,32).

Des moteurs moins exclusifs mais pas moins fascinants sont également à l'honneur, et notamment deux Mercedes SL300 : un coupé de première génération doté des craquantes portes papillons, et un roadster nom de code R107 dans une configuration rare (teintes, boîte manuelle…) avec seulement 3 700 km dans les bielles de son 6 cylindres !